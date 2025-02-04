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Posted 4 февраля, 12:17

Published 4 февраля, 12:17

Modified 4 февраля, 12:19

Updated 4 февраля, 12:19

В Екатеринбурге банда вымогателей-насильников заплатит 80 млн пострадавшим

В Екатеринбурге банда вымогателей-насильников заплатит 80 млн пострадавшим

4 февраля 2025, 12:17
Фото: 1MI.
Екатеринбургский суд обязал банду вымогателей-насильников выплатить 80 миллионов рублей компенсации.

Суд в Екатеринбурге обязал бывших заключенных ИК-2, осужденных за вымогательство и пытки, выплатить 80 миллионов рублей компенсации пострадавшим, пишет Е1.

Жертвы подвергались многолетним избиениям, угрозам сексуального насилия и принуждению к переоформлению имущества.

Некоторые участники банды, в том числе уже погибший и раненый на СВО, ушли от ответственности. Взыскание компенсации будет производиться с оставшихся членов банды.

Напомним, в Ревде местный житель заплатит 250 тысяч сбитой катером женщине.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Суд#18+#Екатеринбург#Инцидент
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