В Екатеринбурге банда вымогателей-насильников заплатит 80 млн пострадавшим

Posted 4 февраля, 12:17
Published 4 февраля, 12:17
Modified 4 февраля, 12:19
Updated 4 февраля, 12:19
Суд в Екатеринбурге обязал бывших заключенных ИК-2, осужденных за вымогательство и пытки, выплатить 80 миллионов рублей компенсации пострадавшим, пишет Е1.
Жертвы подвергались многолетним избиениям, угрозам сексуального насилия и принуждению к переоформлению имущества.
Некоторые участники банды, в том числе уже погибший и раненый на СВО, ушли от ответственности. Взыскание компенсации будет производиться с оставшихся членов банды.
Напомним, в Ревде местный житель заплатит 250 тысяч сбитой катером женщине.