В Екатеринбурге многодетного отца выдворяют из страны

Posted 4 февраля, 06:50
Published 4 февраля, 06:50
Modified 4 февраля, 06:52
Updated 4 февраля, 06:52
38-летний Максим Доргоев (Умед по паспорту), проживающий в России с детства, столкнулся с решением суда о выдворении из страны из-за просроченных миграционных документов.
Мужчина, всю жизнь проживший на Урале и работающий с 15 лет, рискует быть разлученным со своей семьей на пять лет, если апелляция не отменит решение суда.
Доргоев переехал в Россию с семьей из Таджикистана в 1992 году. Когда ему было 19 он получил гражданство. Сейчас из-за просроченных документов его судят и могут выдворить из страны, разлучив с женой и детьми, пишет Е1.
Ранее сообщалось, что 11 мигрантов выдворят из России после рейда силовиков в Екатеринбурге.