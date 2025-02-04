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Posted 4 февраля, 06:50

Published 4 февраля, 06:50

Modified 4 февраля, 06:52

Updated 4 февраля, 06:52

В Екатеринбурге многодетного отца выдворяют из страны

В Екатеринбурге многодетного отца выдворяют из страны

4 февраля 2025, 06:50
Фото: Изображение Midjourney.
Просроченные документы стали причиной выдворения многодетного екатеринбуржца из России.

38-летний Максим Доргоев (Умед по паспорту), проживающий в России с детства, столкнулся с решением суда о выдворении из страны из-за просроченных миграционных документов.

Мужчина, всю жизнь проживший на Урале и работающий с 15 лет, рискует быть разлученным со своей семьей на пять лет, если апелляция не отменит решение суда.

Доргоев переехал в Россию с семьей из Таджикистана в 1992 году. Когда ему было 19 он получил гражданство. Сейчас из-за просроченных документов его судят и могут выдворить из страны, разлучив с женой и детьми, пишет Е1.

Ранее сообщалось, что 11 мигрантов выдворят из России после рейда силовиков в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Нелегальный мигрант#Екатеринбург#Инцидент#Мигрант
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