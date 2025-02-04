В Екатеринбурге судят похитившего 200 млн рублей сотрудника банка

Один из участников группы уже осужден на 9 лет, ещё один находится в розыске. Обвиняемый обеспечивал изготовление фиктивных документов и вывод похищенных средств. Ущерб банку составил более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.