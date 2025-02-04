В Екатеринбурге судят похитившего 200 млн рублей сотрудника банка

Posted 4 февраля, 13:01
Published 4 февраля, 13:01
Modified 4 февраля, 13:03
Updated 4 февраля, 13:03
По версии следствия, в 2009–2011 годах группа, в которую входил заместитель начальника банковского отдела, а также начальник юридического отдела завода и другие, получила кредиты подставными заемщиками, используя поддельные документы.
Один из участников группы уже осужден на 9 лет, ещё один находится в розыске. Обвиняемый обеспечивал изготовление фиктивных документов и вывод похищенных средств. Ущерб банку составил более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, в Первоуральске руководитель УК похитила более 18 миллионов рублей.