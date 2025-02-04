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Posted 4 февраля, 13:01

Published 4 февраля, 13:01

Modified 4 февраля, 13:03

Updated 4 февраля, 13:03

В Екатеринбурге судят похитившего 200 млн рублей сотрудника банка

В Екатеринбурге судят похитившего 200 млн рублей сотрудника банка

4 февраля 2025, 13:01
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге предстанет перед судом участник банды, похитивший 200 млн рублей из банка.

По версии следствия, в 2009–2011 годах группа, в которую входил заместитель начальника банковского отдела, а также начальник юридического отдела завода и другие, получила кредиты подставными заемщиками, используя поддельные документы.

Один из участников группы уже осужден на 9 лет, ещё один находится в розыске. Обвиняемый обеспечивал изготовление фиктивных документов и вывод похищенных средств. Ущерб банку составил более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Мошенничество#Екатеринбург#Инцидент
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