В Екатеринбурге возродили два отмененных ранее автобусных маршрута

Posted 4 февраля, 07:40
Published 4 февраля, 07:40
Modified 4 февраля, 07:42
Updated 4 февраля, 07:42
В Екатеринбурге после заключения брутто-контрактов вернули два ранее отмененных маршрута, которые будут курсировать от ТЦ «Леруа Мерлен» в переулке Базовом до УрФУ и от улицы Академика Ландау до Южной подстанции.
Ранее автобусы с этих маршрутов сняли, так как они были убыточными для перевозчиков. Однако, с момента заключения контракта 1 февраля на маршрут № 62 вышли 4 автобуса, а на маршрут № 40 — 2.
По этому контракту перевозчики будут получать оплату за километры и соблюдение установленного расписания, а не за количество пассажиров, что для них более выгодно.
Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на «автобусы-призраки» на маршрутах №21 и 28.