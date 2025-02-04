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Posted 4 февраля, 07:40

Published 4 февраля, 07:40

Modified 4 февраля, 07:42

Updated 4 февраля, 07:42

В Екатеринбурге возродили два отмененных ранее автобусных маршрута

В Екатеринбурге возродили два отмененных ранее автобусных маршрута

4 февраля 2025, 07:40
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге возродили маршруты автобусов № 40 и № 62.

В Екатеринбурге после заключения брутто-контрактов вернули два ранее отмененных маршрута, которые будут курсировать от ТЦ «Леруа Мерлен» в переулке Базовом до УрФУ и от улицы Академика Ландау до Южной подстанции.

Ранее автобусы с этих маршрутов сняли, так как они были убыточными для перевозчиков. Однако, с момента заключения контракта 1 февраля на маршрут № 62 вышли 4 автобуса, а на маршрут № 40 — 2.

По этому контракту перевозчики будут получать оплату за километры и соблюдение установленного расписания, а не за количество пассажиров, что для них более выгодно.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на «автобусы-призраки» на маршрутах №21 и 28.

Удобство и комфорт: корреспондент TagilCity.ru отправился по новому маршруту №77
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Автобус#Маршрут#Екатеринбург
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