В Нижнем Тагиле благоустроят сквер на Вагонке

Posted 4 февраля, 05:26
Published 4 февраля, 05:26
Modified 4 февраля, 05:28
Updated 4 февраля, 05:28
В сквере будут оборудованы площадки для детей, велосипедные дорожки и тротуары, а также спортивные площадки. Кроме того, установят видеонаблюдение, освещение и музыкальное сопровождение, рассказал глава города Владислав Пинаев на своей странице ВКонтакте.
При этом на территории сохранят растущие яблони и посадят новые кустарники и деревья.
Напомним, в некоторых районах Нижнего Тагила будет круглосуточное уличное освещение без выключения на ночь.