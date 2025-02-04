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Posted 4 февраля, 05:26

Published 4 февраля, 05:26

Modified 4 февраля, 05:28

Updated 4 февраля, 05:28

В Нижнем Тагиле благоустроят сквер на Вагонке

В Нижнем Тагиле благоустроят сквер на Вагонке

4 февраля 2025, 05:26
Фото: Владислав Пинаев.
В Нижнем Тагиле будет благоустроен сквер на Ленинградском проспекте в 2025 году. Данный проект поддержали более 32 тысяч горожан.

В сквере будут оборудованы площадки для детей, велосипедные дорожки и тротуары, а также спортивные площадки. Кроме того, установят видеонаблюдение, освещение и музыкальное сопровождение, рассказал глава города Владислав Пинаев на своей странице ВКонтакте.

При этом на территории сохранят растущие яблони и посадят новые кустарники и деревья.

Напомним, в некоторых районах Нижнего Тагила будет круглосуточное уличное освещение без выключения на ночь.

Жители Нижнего Тагила выберут территории для благоустройства
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