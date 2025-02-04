В Нижнем Тагиле благоустроят сквер на Вагонке

В сквере будут оборудованы площадки для детей, велосипедные дорожки и тротуары, а также спортивные площадки. Кроме того, установят видеонаблюдение, освещение и музыкальное сопровождение, рассказал глава города Владислав Пинаев на своей странице ВКонтакте.