В поселке под Екатеринбургом загорелся цех по производству полиэтилена

Posted 4 февраля, 03:13
Published 4 февраля, 03:13
Modified 4 февраля, 03:15
Updated 4 февраля, 03:15
Известно, что площадь пожара — две тысячи «квадратов». Вскоре после возгорания на место случившегося приехали спасатели, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщается, что сведений о пострадавших нет. Также в настоящий момент неизвестны причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, 28 января 2025 года в Нижнем Тагиле загорелась квартира в доме на Алтайской улице. В пожаре погибла пожилая хозяйка квартиры.