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Posted 4 февраля, 03:13

Published 4 февраля, 03:13

Modified 4 февраля, 03:15

Updated 4 февраля, 03:15

В поселке под Екатеринбургом загорелся цех по производству полиэтилена

В поселке под Екатеринбургом загорелся цех по производству полиэтилена

4 февраля 2025, 03:13
Фото: Ура.ру.
В поселке Полеводство под Екатеринбургом разгорелся пожар на складе и в цехе по производству полиэтилена на улице Трактористов. ЧП случилось 4 февраля 2025 года.

Известно, что площадь пожара — две тысячи «квадратов». Вскоре после возгорания на место случившегося приехали спасатели, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщается, что сведений о пострадавших нет. Также в настоящий момент неизвестны причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 января 2025 года в Нижнем Тагиле загорелась квартира в доме на Алтайской улице. В пожаре погибла пожилая хозяйка квартиры.

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