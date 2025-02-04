tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 10:16

Published 4 февраля, 10:16

Modified 4 февраля, 10:18

Updated 4 февраля, 10:18

В СК начали проверку после нападения школьника на одноклассника в Екатеринбурге

В СК начали проверку после нападения школьника на одноклассника в Екатеринбурге

4 февраля 2025, 10:16
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудники СК начали проверку после того, как 13-летний ученик гимназии №205 напал с ножом на одноклассника.

Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины конфликта. По результатам проверки примут соответствующее решение, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.

Известно, что пострадавший мальчик живет с мамой, а нападавший — в полной семье. Сообщается, что потерпевший, увидев в руках одноклассника нож, хотел убежать, но не успел, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Напомним, происшествие случилось 4 февраля 2025 года. По информации прокуратуры, ссора между мальчиками произошла из-за того, что один обрызгал другого водой из водяного пистолета. При этом, по словам Горелых, конфликт начался после оскорбительных слов одного из школьников.

Известны подробности о женщине из Красноуральска, которая напала на своих детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Главе СК доложат о проверке по избиению подростка в ЕкатеринбургеЖитель Шалинского района отправится в тюрьму на 10 лет за избиение до смертиСтали известны подробности убийства семьи 32-летней давности в Каменске-Уральском
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Дети#Полиция#Подростки#Криминал#Нападение#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#СК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика