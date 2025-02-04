В СК начали проверку после нападения школьника на одноклассника в Екатеринбурге

Напомним, происшествие случилось 4 февраля 2025 года. По информации прокуратуры, ссора между мальчиками произошла из-за того, что один обрызгал другого водой из водяного пистолета. При этом, по словам Горелых, конфликт начался после оскорбительных слов одного из школьников.