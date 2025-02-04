В СК начали проверку после нападения школьника на одноклассника в Екатеринбурге

Posted 4 февраля, 10:16
Published 4 февраля, 10:16
Modified 4 февраля, 10:18
Updated 4 февраля, 10:18
Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины конфликта. По результатам проверки примут соответствующее решение, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.
Известно, что пострадавший мальчик живет с мамой, а нападавший — в полной семье. Сообщается, что потерпевший, увидев в руках одноклассника нож, хотел убежать, но не успел, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Напомним, происшествие случилось 4 февраля 2025 года. По информации прокуратуры, ссора между мальчиками произошла из-за того, что один обрызгал другого водой из водяного пистолета. При этом, по словам Горелых, конфликт начался после оскорбительных слов одного из школьников.