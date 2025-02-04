В суде в Свердловской области завершились прения по делу убийства 2-летней девочки

Во время суда также выступал представитель потерпевшей стороны — тети погибшей девочки. Он настаивал на новом разбирательстве дела, считая, что мать девочки может быть причастна к убийству. Подсудимый во время выступления с последним словом сказал, что девочка погибла не из-за него.