В суде в Свердловской области завершились прения по делу убийства 2-летней девочки

Posted 4 февраля, 11:48
Published 4 февраля, 11:48
Modified 4 февраля, 11:50
Updated 4 февраля, 11:50
Прокурор обратился к суду с требованием назначить подсудимому 25 лет тюремного заключения с ограничением свободы на 2 года. Также потерпевшие предъявили подсудимому иски на общую сумму в 1,5 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Свердловчанин не признал иск тети убитого ребенка, а выплатить деньги пасынку он согласился. При этом он обратился к суду с просьбой уменьшить сумму иска до 500 тысяч рублей, поскольку он не сможет выплатить миллион.
Во время суда также выступал представитель потерпевшей стороны — тети погибшей девочки. Он настаивал на новом разбирательстве дела, считая, что мать девочки может быть причастна к убийству. Подсудимый во время выступления с последним словом сказал, что девочка погибла не из-за него.
Приговор подсудимому будет оглашен 17 февраля 2025 года.
Напомним, происшествие случилось в конце 2023 года. Сообщалось, что ранее мужчина избивал падчерицу. Кроме того, известно, что у него уже были неоднократные судимости.