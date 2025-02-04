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Posted 4 февраля, 11:48

Published 4 февраля, 11:48

Modified 4 февраля, 11:50

Updated 4 февраля, 11:50

В суде в Свердловской области завершились прения по делу убийства 2-летней девочки

В суде в Свердловской области завершились прения по делу убийства 2-летней девочки

4 февраля 2025, 11:48
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области завершился судебный процесс по делу жителя Первоуральска, который убил двухлетнюю падчерицу.

Прокурор обратился к суду с требованием назначить подсудимому 25 лет тюремного заключения с ограничением свободы на 2 года. Также потерпевшие предъявили подсудимому иски на общую сумму в 1,5 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Свердловчанин не признал иск тети убитого ребенка, а выплатить деньги пасынку он согласился. При этом он обратился к суду с просьбой уменьшить сумму иска до 500 тысяч рублей, поскольку он не сможет выплатить миллион.

Во время суда также выступал представитель потерпевшей стороны — тети погибшей девочки. Он настаивал на новом разбирательстве дела, считая, что мать девочки может быть причастна к убийству. Подсудимый во время выступления с последним словом сказал, что девочка погибла не из-за него.

Приговор подсудимому будет оглашен 17 февраля 2025 года.

Напомним, происшествие случилось в конце 2023 года. Сообщалось, что ранее мужчина избивал падчерицу. Кроме того, известно, что у него уже были неоднократные судимости.

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