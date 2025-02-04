В Свердловской области признана недействительной декларация на 9 тысяч тонн пшена

Posted 4 февраля, 03:50
Published 4 февраля, 03:50
Modified 4 февраля, 03:52
Updated 4 февраля, 03:52
Некоторое время назад компания оформила декларацию на партию пшеничного зерна для животных. Специалист во время проверки обратил внимание, что образец зерна отобрали 7 августа прошедшего года, после чего он через несколько часов оказался в лабораторном помещении, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
При этом, по официальной информации, на 13 августа уборка зерна еще не была проведена. Также известно, что образец продукта не подвергся экспертизе, вследствие чего он мог быть опасным. В связи с этим компании было направлено предостережение, а декларацию признали недействительной.
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