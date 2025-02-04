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Posted 4 февраля, 03:50

Published 4 февраля, 03:50

Modified 4 февраля, 03:52

Updated 4 февраля, 03:52

В Свердловской области признана недействительной декларация на 9 тысяч тонн пшена

В Свердловской области признана недействительной декларация на 9 тысяч тонн пшена

4 февраля 2025, 03:50
Фото: 1MI.
Россельхознадзор в Свердловской области признал недействительной декларацию о соответствии на девять тысяч тонн пшеничного зерна, производством которого занимается компания «Галкинское».

Некоторое время назад компания оформила декларацию на партию пшеничного зерна для животных. Специалист во время проверки обратил внимание, что образец зерна отобрали 7 августа прошедшего года, после чего он через несколько часов оказался в лабораторном помещении, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

При этом, по официальной информации, на 13 августа уборка зерна еще не была проведена. Также известно, что образец продукта не подвергся экспертизе, вследствие чего он мог быть опасным. В связи с этим компании было направлено предостережение, а декларацию признали недействительной.

Напомним, в Свердловской области нашли поддельное сливочное масло.

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