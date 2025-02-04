В воздухе в поселке под Екатеринбургом были выявлены превышения вредных веществ

Posted 4 февраля, 11:07
Published 4 февраля, 11:07
Modified 4 февраля, 11:09
Updated 4 февраля, 11:09
По итогам экспертизы оказалось, что были превышены нормативы по показателям «этилбензол», «толуол», «стирол», «бензол», «ксилол». Превышение незначительное: в пределах 1,1-1,3 ПДК, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Также было выявлено превышение углерода на улице Старожилов.
Остальные показатели качества атмосферного воздуха находятся в норме. Ситуация остается на контроле, — рассказали в ведомстве.
Напомним, 4 февраля 2025 года в населенном пункте произошел крупный пожар в цехе, где изготавливается полиэтилен. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на исследование.