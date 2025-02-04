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Posted 4 февраля, 11:07

Published 4 февраля, 11:07

Modified 4 февраля, 11:09

Updated 4 февраля, 11:09

В воздухе в поселке под Екатеринбургом были выявлены превышения вредных веществ

В воздухе в поселке под Екатеринбургом были выявлены превышения вредных веществ

4 февраля 2025, 11:07
Фото: 1MI.
Стали известны результаты исследования качества воздуха на территории жилых зданий в поселке Полеводство на улицах Старожилов и Яшмовой около цеха, где произошел пожар.

По итогам экспертизы оказалось, что были превышены нормативы по показателям «этилбензол», «толуол», «стирол», «бензол», «ксилол». Превышение незначительное: в пределах 1,1-1,3 ПДК, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Также было выявлено превышение углерода на улице Старожилов.

Остальные показатели качества атмосферного воздуха находятся в норме. Ситуация остается на контроле, — рассказали в ведомстве.

Напомним, 4 февраля 2025 года в населенном пункте произошел крупный пожар в цехе, где изготавливается полиэтилен. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на исследование.

В поселке под Екатеринбургом загорелся цех по производству полиэтилена
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#Елизавета Зиборова#Экология#Воздух#Роспотребнадзор#Екатеринбург#Качество воздуха#Превышение ПДК
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