«Высоко расти не будут»: эксперт Дмитрий Гусев о розничных ценах на бензин

Эксперт прокомментировал повышение розничных цен на бензин

За 2024 год стоимость топлива на АЗС выросла в среднем на пять рублей за литр. Какова ситуация с ценами на начале февраля и какой прогноз у экспертов — выяснил TagilCity.ru.

Средняя цена на АИ-92 в Свердловской области по всем АЗС составляет 54,88 рубля за литр. АИ-95 достигает 58,95 рубля за литр. Дизель стоит 71,07 рубля за литр. 3 февраля в Нижнем Тагиле цена на бензин была установлена следующим образом: АЗС «Газпромнефть» в Нижнем Тагиле: АИ 92 — 55,00 руб. за литр

за литр АИ 95 — 59,02 руб. за литр

за литр Дизельное топливо — 69,30 руб. за литр АЗС «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле: АИ 92 — 54,80 руб. за литр

за литр АИ 95 — 57,785 руб. за литр

за литр Дизельное топливо — 70,90 руб. за литр АЗС «Лукойл» в Нижнем Тагиле: АИ 92 — 56,16 руб. за литр

за литр АИ 95 — 54,51 руб. за литр

за литр Дизельное топливо — 63,23 руб. за литр Цены на бензин в Свердловской области . Фото: tagilcity.ru Дмитрий Гусев, эксперт топливно-энергетического комплекса, в беседе с редакцией TagilCity.ru отметил, что цены на бензин в 2025 году будут ориентироваться на уровень инфляции. Я думаю, что целеполагание в 2025 году не изменится. У нас базовая точка контроля — розничные цены. Они будут идти по инфляции, которая, скорее всего, будет значительно меньше 10%. Эксперт отметил, что простым гражданам не стоит задумываться об оптовых ценах, поскольку на них влияют многие факторы внешнего рынка, политическая ситуация и особенности доставки по РЖД. Гражданам стоит закрыть глаза на оптовый рынок, поскольку нет информации по объемам производства и переработки. Смотреть этот рынок бессмысленно, поскольку он работает на слухах и отражает лишь спекулятивный спрос, но никак не реальную ситуацию. На заправках бензин будет, расти он высоко не будет. Это ключевое. Кажется, проще на годик два просто биржу закрыть и перейти к прямому госрегулированию, что будет проще для всех, — отметил эксперт в беседе с TagilCity.ru. Цены на бензин выросли в Свердловской области Узнать подробнее