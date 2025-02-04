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Posted 4 февраля, 09:55

Published 4 февраля, 09:55

Modified 4 февраля, 09:57

Updated 4 февраля, 09:57

Эксперт прокомментировал повышение розничных цен на бензин

«Высоко расти не будут»: эксперт Дмитрий Гусев о розничных ценах на бензин

4 февраля 2025, 09:55
Фото: 1MI.

Эксперт прокомментировал повышение розничных цен на бензин

За 2024 год стоимость топлива на АЗС выросла в среднем на пять рублей за литр. Какова ситуация с ценами на начале февраля и какой прогноз у экспертов — выяснил TagilCity.ru.

Средняя цена на АИ-92 в Свердловской области по всем АЗС составляет 54,88 рубля за литр. АИ-95 достигает 58,95 рубля за литр. Дизель стоит 71,07 рубля за литр.

3 февраля в Нижнем Тагиле цена на бензин была установлена следующим образом:

АЗС «Газпромнефть» в Нижнем Тагиле:

  • АИ 92 — 55,00 руб. за литр
  • АИ 95 — 59,02 руб. за литр
  • Дизельное топливо — 69,30 руб. за литр

АЗС «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле:

  • АИ 92 — 54,80 руб. за литр
  • АИ 95 — 57,785 руб. за литр
  • Дизельное топливо — 70,90 руб. за литр

АЗС «Лукойл» в Нижнем Тагиле:

  • АИ 92 — 56,16 руб. за литр
  • АИ 95 — 54,51 руб. за литр
  • Дизельное топливо — 63,23 руб. за литр
Цены на бензин в Свердловской области
Цены на бензин в Свердловской области
Цены на бензин в Свердловской области
Цены на бензин в Свердловской области
Цены на бензин в Свердловской области. Фото: tagilcity.ru

Дмитрий Гусев, эксперт топливно-энергетического комплекса, в беседе с редакцией TagilCity.ru отметил, что цены на бензин в 2025 году будут ориентироваться на уровень инфляции.

Я думаю, что целеполагание в 2025 году не изменится. У нас базовая точка контроля — розничные цены. Они будут идти по инфляции, которая, скорее всего, будет значительно меньше 10%.

Эксперт отметил, что простым гражданам не стоит задумываться об оптовых ценах, поскольку на них влияют многие факторы внешнего рынка, политическая ситуация и особенности доставки по РЖД.

Гражданам стоит закрыть глаза на оптовый рынок, поскольку нет информации по объемам производства и переработки. Смотреть этот рынок бессмысленно, поскольку он работает на слухах и отражает лишь спекулятивный спрос, но никак не реальную ситуацию. На заправках бензин будет, расти он высоко не будет. Это ключевое. Кажется, проще на годик два просто биржу закрыть и перейти к прямому госрегулированию, что будет проще для всех, — отметил эксперт в беседе с TagilCity.ru.
Цены на бензин выросли в Свердловской области
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#Юлия Мамонтова#Цены#Инфляция#Бензин#АЗС#Повышение#Заправка#Екатеринбург
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