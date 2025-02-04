«Высоко расти не будут»: эксперт Дмитрий Гусев о розничных ценах на бензин

Posted 4 февраля, 09:55
Published 4 февраля, 09:55
Modified 4 февраля, 09:57
Updated 4 февраля, 09:57
Средняя цена на АИ-92 в Свердловской области по всем АЗС составляет 54,88 рубля за литр. АИ-95 достигает 58,95 рубля за литр. Дизель стоит 71,07 рубля за литр.
3 февраля в Нижнем Тагиле цена на бензин была установлена следующим образом:
Дмитрий Гусев, эксперт топливно-энергетического комплекса, в беседе с редакцией TagilCity.ru отметил, что цены на бензин в 2025 году будут ориентироваться на уровень инфляции.
Я думаю, что целеполагание в 2025 году не изменится. У нас базовая точка контроля — розничные цены. Они будут идти по инфляции, которая, скорее всего, будет значительно меньше 10%.
Эксперт отметил, что простым гражданам не стоит задумываться об оптовых ценах, поскольку на них влияют многие факторы внешнего рынка, политическая ситуация и особенности доставки по РЖД.
Гражданам стоит закрыть глаза на оптовый рынок, поскольку нет информации по объемам производства и переработки. Смотреть этот рынок бессмысленно, поскольку он работает на слухах и отражает лишь спекулятивный спрос, но никак не реальную ситуацию. На заправках бензин будет, расти он высоко не будет. Это ключевое. Кажется, проще на годик два просто биржу закрыть и перейти к прямому госрегулированию, что будет проще для всех, — отметил эксперт в беседе с TagilCity.ru.