Заболеваемость раком в Свердловской области растет на 5% в год

Posted 4 февраля, 13:52
Published 4 февраля, 13:52
Modified 4 февраля, 13:54
Updated 4 февраля, 13:54
Главный врач Свердловского онкодиспансера Евгений Киселев заявил о росте заболеваемости раком в регионе, что соответствует мировой тенденции.
В 2024 году рак был диагностирован у 22 900 жителей области. Киселев подчеркнул, что рост связан с усилением диагностики, позволяющей выявлять онкозаболевания на ранних стадиях.
Наиболее распространенным видом рака в Свердловской области является рак кожи (с высокой выживаемостью), за ним следуют колоректальный и рак молочной железы. Количество пациентов под наблюдением увеличилось за 14 лет на 50%, что свидетельствует о росте числа пациентов в ремиссии.
Ранее в Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь гражданину Китая.