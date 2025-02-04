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Posted 4 февраля, 13:52

Published 4 февраля, 13:52

Modified 4 февраля, 13:54

Updated 4 февраля, 13:54

Заболеваемость раком в Свердловской области растет на 5% в год

Заболеваемость раком в Свердловской области растет на 5% в год

4 февраля 2025, 13:52
Фото: 1MI.
Заболеваемость онкологией на Среднем Урале растет из года в год.

Главный врач Свердловского онкодиспансера Евгений Киселев заявил о росте заболеваемости раком в регионе, что соответствует мировой тенденции.

В 2024 году рак был диагностирован у 22 900 жителей области. Киселев подчеркнул, что рост связан с усилением диагностики, позволяющей выявлять онкозаболевания на ранних стадиях.

Наиболее распространенным видом рака в Свердловской области является рак кожи (с высокой выживаемостью), за ним следуют колоректальный и рак молочной железы. Количество пациентов под наблюдением увеличилось за 14 лет на 50%, что свидетельствует о росте числа пациентов в ремиссии.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Онкология#Онкозаболевания#Екатеринбург#Онкодиспансер
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