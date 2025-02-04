Заболеваемость раком в Свердловской области растет на 5% в год

Наиболее распространенным видом рака в Свердловской области является рак кожи (с высокой выживаемостью), за ним следуют колоректальный и рак молочной железы. Количество пациентов под наблюдением увеличилось за 14 лет на 50%, что свидетельствует о росте числа пациентов в ремиссии.