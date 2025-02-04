Женщина украла у пассажирки сумку с деньгами в аэропорту Кольцово

Posted 4 февраля, 09:34
Published 4 февраля, 09:34
Modified 4 февраля, 09:36
Updated 4 февраля, 09:36
Пассажирка, ожидая рейс, отправилась в туалет вместе с сумкой, в которой лежали 70 тысяч рублей, 300 евро и 200 долларов. При выходе из туалета она забыла сумку, а когда спохватилась и вернулась — аксессуара уже не было, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.
Полицейские вскоре обнаружили похитительницу и задержали. Ей оказалась 59-летняя жительница Каменска-Уральского. Сначала она отрицала свою вину, однако после предъявления доказательств созналась в краже.
По ее словам, она работала в кафе аэропорта и, зайдя после работы в туалет, увидела чью-то сумку и забрала ее. Деньги женщина успела потратить. В отношении нее возбудили уголовное дело. После завершения расследования материалы отправили в суд.
Кроме того, во время следствия выяснилось, что задержанная с 2006 по 2010 год сидела в колонии за убийство.
Напомним, в Екатеринбурге пьяные мужчины украли собаку, которая была привязана к скамейке около магазина. Вскоре пса нашли и вернули хозяевам.