Женщина украла у пассажирки сумку с деньгами в аэропорту Кольцово

Пассажирка, ожидая рейс, отправилась в туалет вместе с сумкой, в которой лежали 70 тысяч рублей, 300 евро и 200 долларов. При выходе из туалета она забыла сумку, а когда спохватилась и вернулась — аксессуара уже не было, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.