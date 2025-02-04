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Posted 4 февраля, 09:34

Published 4 февраля, 09:34

Modified 4 февраля, 09:36

Updated 4 февраля, 09:36

Женщина украла у пассажирки сумку с деньгами в аэропорту Кольцово

Женщина украла у пассажирки сумку с деньгами в аэропорту Кольцово

4 февраля 2025, 09:34
Фото: Изображение Midjourney.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово жительница Каменска-Уральского украла сумку с деньгами у пассажирки, которая должна была лететь в Турцию. Инцидент произошел в октябре 2024 года.

Пассажирка, ожидая рейс, отправилась в туалет вместе с сумкой, в которой лежали 70 тысяч рублей, 300 евро и 200 долларов. При выходе из туалета она забыла сумку, а когда спохватилась и вернулась — аксессуара уже не было, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.

Полицейские вскоре обнаружили похитительницу и задержали. Ей оказалась 59-летняя жительница Каменска-Уральского. Сначала она отрицала свою вину, однако после предъявления доказательств созналась в краже.

По ее словам, она работала в кафе аэропорта и, зайдя после работы в туалет, увидела чью-то сумку и забрала ее. Деньги женщина успела потратить. В отношении нее возбудили уголовное дело. После завершения расследования материалы отправили в суд.

Кроме того, во время следствия выяснилось, что задержанная с 2006 по 2010 год сидела в колонии за убийство.

Напомним, в Екатеринбурге пьяные мужчины украли собаку, которая была привязана к скамейке около магазина. Вскоре пса нашли и вернули хозяевам.

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