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Posted 4 февраля, 16:32

Published 4 февраля, 16:32

Modified 4 февраля, 16:34

Updated 4 февраля, 16:34

В Нижнем Тагиле мужчина надышался дыма из-за пожара в квартире

Житель Тагила надышался дымом в горящей кухне и попал в токсикоцентр

4 февраля 2025, 16:32
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле мужчина надышался дыма из-за пожара в квартире

В Нижнем Тагиле пожарные потушили огонь в горящей квартире многоэтажного дома. Загорелась кухня.

Пожар возник днем во вторник, 4 февраля, на Уральском проспекте, рассказали тагильские спасатели.

Прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что горит квартира на восьмом этаже, дым идет с окна кухни. С пламенем удалось справиться за 21 минуту. Однако пострадал хозяин квартиры: его эвакуировали и срочно доставили к токсикологический центр.

Остальные жильцы, в том числе 8 детей, эвакуировались самостоятельно, их имущество не пострадало.

Напомним, что в конце января в Нижнем Тагиле во время пожара погибла пенсионерка — в квартире вспыхнула свечка.

Житель Первоуральска погиб во время пожара в пятиэтажке
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Дети#Спасатели#Квартира#Эвакуация#Пострадавший#Екатеринбург
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