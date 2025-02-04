Житель Тагила надышался дымом в горящей кухне и попал в токсикоцентр

Прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что горит квартира на восьмом этаже, дым идет с окна кухни. С пламенем удалось справиться за 21 минуту. Однако пострадал хозяин квартиры: его эвакуировали и срочно доставили к токсикологический центр.