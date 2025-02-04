Житель Тагила надышался дымом в горящей кухне и попал в токсикоцентр

Posted 4 февраля, 16:32
Published 4 февраля, 16:32
Modified 4 февраля, 16:34
Updated 4 февраля, 16:34
Пожар возник днем во вторник, 4 февраля, на Уральском проспекте, рассказали тагильские спасатели.
Прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что горит квартира на восьмом этаже, дым идет с окна кухни. С пламенем удалось справиться за 21 минуту. Однако пострадал хозяин квартиры: его эвакуировали и срочно доставили к токсикологический центр.
Остальные жильцы, в том числе 8 детей, эвакуировались самостоятельно, их имущество не пострадало.
Напомним, что в конце января в Нижнем Тагиле во время пожара погибла пенсионерка — в квартире вспыхнула свечка.