Жители ГГМ в Нижнем Тагиле остались без холодной воды из-за аварии

Posted 4 февраля, 06:14
Published 4 февраля, 06:14
Modified 4 февраля, 06:16
Updated 4 февраля, 06:16
В связи с произошедшим с 10:30 отключили холодную воду на улице Дружинина. Рабочие выехали на место аварии и работают над ее устранением, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».
Под отключение попали дома по адресам: Черноисточинское шоссе, д. 1, 3, 7/2 и детский сад № 172 МАДОУ «Радость». Список домов ещё уточняется. Подвоз воды будет обеспечен, — рассказали в нижнетагильской организации.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Тагилстрое прорвало трубу напротив мебельной фабрики. Вследствие этого из трубы забил фонтан.