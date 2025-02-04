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Posted 4 февраля, 06:14

Published 4 февраля, 06:14

Modified 4 февраля, 06:16

Updated 4 февраля, 06:16

Жители ГГМ в Нижнем Тагиле остались без холодной воды из-за аварии

Жители ГГМ в Нижнем Тагиле остались без холодной воды из-за аварии

4 февраля 2025, 06:14
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле произошла авария на ПНС-19 на Черноисточинском шоссе 4 февраля 2025 года.

В связи с произошедшим с 10:30 отключили холодную воду на улице Дружинина. Рабочие выехали на место аварии и работают над ее устранением, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».

Под отключение попали дома по адресам: Черноисточинское шоссе, д. 1, 3, 7/2 и детский сад № 172 МАДОУ «Радость». Список домов ещё уточняется. Подвоз воды будет обеспечен, — рассказали в нижнетагильской организации.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Тагилстрое прорвало трубу напротив мебельной фабрики. Вследствие этого из трубы забил фонтан.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ГГМ#Холодная вода#ЧП#Коммунальная авария#18+#Екатеринбург#Инцидент
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