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Posted 5 февраля, 14:53

Published 5 февраля, 14:53

Modified 5 февраля, 14:55

Updated 5 февраля, 14:55

В Асбесте прокуратура добилась ремонта крыши от УК

5 лет протекала крыша дома после ремонта от УК в Асбесте

5 февраля 2025, 14:53
Фото: 1MI.

В Асбесте прокуратура добилась ремонта крыши от УК

Женщина из Асбеста добилась через прокуратуру ремонта крыши многоквартирного дома, которая продолжала течь после некачественного ремонта несколько лет назад.

Женщина из Асбеста обратилась в прокуратуру по поводу протекающей крыши в многоквартирном жилом доме. Как она утверждает, около 4-5 лет назад был проведен ремонт управляющей компанией, однако вместо улучшения жилищных условий, стало хуже. Осенью 2022 и в межсезонье предыдущего года после того, как таял обильный снег, крыша подтекала.

Была проведена проверка, в ходе которой установили, что между шифером на крыше двухэтажного дома есть щели, в которые попадает снег, тая впоследствии. В связи с этим прокуратура потребовала от УК и подрядчика починить крышу, сообщает прокуратура Свердловской области.

Виновники исправили ситуацию, загерметизировав стыки шифера. На данный момент жителям дома в Асбесте обеспечили комфортные условия проживания.

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