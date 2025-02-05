5 лет протекала крыша дома после ремонта от УК в Асбесте

Posted 5 февраля, 14:53
Published 5 февраля, 14:53
Modified 5 февраля, 14:55
Updated 5 февраля, 14:55
Женщина из Асбеста обратилась в прокуратуру по поводу протекающей крыши в многоквартирном жилом доме. Как она утверждает, около 4-5 лет назад был проведен ремонт управляющей компанией, однако вместо улучшения жилищных условий, стало хуже. Осенью 2022 и в межсезонье предыдущего года после того, как таял обильный снег, крыша подтекала.
Была проведена проверка, в ходе которой установили, что между шифером на крыше двухэтажного дома есть щели, в которые попадает снег, тая впоследствии. В связи с этим прокуратура потребовала от УК и подрядчика починить крышу, сообщает прокуратура Свердловской области.
Виновники исправили ситуацию, загерметизировав стыки шифера. На данный момент жителям дома в Асбесте обеспечили комфортные условия проживания.