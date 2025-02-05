5 лет протекала крыша дома после ремонта от УК в Асбесте

Женщина из Асбеста обратилась в прокуратуру по поводу протекающей крыши в многоквартирном жилом доме. Как она утверждает, около 4-5 лет назад был проведен ремонт управляющей компанией, однако вместо улучшения жилищных условий, стало хуже. Осенью 2022 и в межсезонье предыдущего года после того, как таял обильный снег, крыша подтекала.