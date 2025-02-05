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Posted 5 февраля, 04:36

Published 5 февраля, 04:36

Modified 5 февраля, 04:38

Updated 5 февраля, 04:38

Бастрыкин потребовал возбудить дело после поножовщины в гимназии в Екатеринбурге

Бастрыкин потребовал возбудить дело после поножовщины в гимназии в Екатеринбурге

5 февраля 2025, 04:36
Фото: 1MI.
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения подростка на одноклассника в Екатеринбурге.

Поручение о возбуждении дела было отдано исполняющему обязанности главы регионального Следкома Константину Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Мирошниченко также должен доложить председателю СК о том, как проходит проверка по данному инциденту.

Напомним, происшествие случилось 4 февраля 2025 года в гимназии №205. Между мальчиками произошел конфликт, во время которого один из них ударил ножом другого. Пострадавшего отвезли в медучреждение.

После осмотра врачи отпустили ему домой и прописали постельный режим. В полиции, прокуратуре и СК начали проверку.

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