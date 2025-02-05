Бастрыкин потребовал возбудить дело после поножовщины в гимназии в Екатеринбурге

Posted 5 февраля, 04:36
Published 5 февраля, 04:36
Modified 5 февраля, 04:38
Updated 5 февраля, 04:38
Поручение о возбуждении дела было отдано исполняющему обязанности главы регионального Следкома Константину Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Мирошниченко также должен доложить председателю СК о том, как проходит проверка по данному инциденту.
Напомним, происшествие случилось 4 февраля 2025 года в гимназии №205. Между мальчиками произошел конфликт, во время которого один из них ударил ножом другого. Пострадавшего отвезли в медучреждение.
После осмотра врачи отпустили ему домой и прописали постельный режим. В полиции, прокуратуре и СК начали проверку.