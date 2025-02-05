Бывший екатеринбургский полицейский осужден за взятку и злоупотребление должностью

По решению суда он отправится в тюрьму на 7,5 лет, заплатит штраф 75 тысяч рублей, лишится права занимать государственные должности на 5 лет. У него конфискуют 700 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.