Бывший екатеринбургский полицейский осужден за взятку и злоупотребление должностью

Posted 5 февраля, 12:26
Published 5 февраля, 12:26
Modified 5 февраля, 12:28
Updated 5 февраля, 12:28
Следствие установило, что экс-полицейский кроме взятки виновен в бездействии в отношении взяткодателя и возврат автомобиля с поддельным VIN-номером, злоупотреблении должностными полномочиями (незаконное использование автомобиля Toyota Camry) и использовании поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства.
По решению суда он отправится в тюрьму на 7,5 лет, заплатит штраф 75 тысяч рублей, лишится права занимать государственные должности на 5 лет. У него конфискуют 700 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, полицейский в Кургане обвинил бывшую жену-коллегу в краже имущества МВД.