tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 12:26

Published 5 февраля, 12:26

Modified 5 февраля, 12:28

Updated 5 февраля, 12:28

Бывший екатеринбургский полицейский осужден за взятку и злоупотребление должностью

Бывший екатеринбургский полицейский осужден за взятку и злоупотребление должностью

5 февраля 2025, 12:26
Фото: Изображение Midjourney.
Экс-полицейский из Екатеринбурга отправится на 7,5 лет в колонию строгого режима за взятку 700 тысяч рублей и другие преступления.

Следствие установило, что экс-полицейский кроме взятки виновен в бездействии в отношении взяткодателя и возврат автомобиля с поддельным VIN-номером, злоупотреблении должностными полномочиями (незаконное использование автомобиля Toyota Camry) и использовании поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства.

По решению суда он отправится в тюрьму на 7,5 лет, заплатит штраф 75 тысяч рублей, лишится права занимать государственные должности на 5 лет. У него конфискуют 700 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Бывший полицейский из Подмосковья осужден на 11 лет за взятку
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Полиция#Взятка#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика