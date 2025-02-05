«Домклик»: Свердловская область вошла в ТОП-3 от общего числа ипотек на вторичку

Оказалось, что средний возраст ипотечника на вторичном рынке жилья в нашей стране — 38 лет. При этом самые молодые заемщики (35 лет) проживают на Северном Кавказе. Чуть больше половины от всех выданных ипотек на вторичку приходится на женщин — речь идет о 55%. Примечательно, что в южной части страны и на Северном Кавказе доля женщин среди ипотечных заемщиков превышает средние показатели по стране и составляет приблизительно 60%. 58% заемщиков официально состоят в браке (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). При сравнении последних данных с аналогичной статистикой прошлого года становится ясно, что показатели изменились совсем незначительно. Об этом пишет gorod55.ru.