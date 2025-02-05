«Домклик»: Свердловская область вошла в ТОП-3 от общего числа ипотек на вторичку

Posted 5 февраля, 07:25
Published 5 февраля, 07:25
Modified 5 февраля, 07:28
Updated 5 февраля, 07:28
Данные для изучения были взяты с ноября 2024 года (после того, как Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 21%) по январь 2025 года.
Оказалось, что средний возраст ипотечника на вторичном рынке жилья в нашей стране — 38 лет. При этом самые молодые заемщики (35 лет) проживают на Северном Кавказе. Чуть больше половины от всех выданных ипотек на вторичку приходится на женщин — речь идет о 55%. Примечательно, что в южной части страны и на Северном Кавказе доля женщин среди ипотечных заемщиков превышает средние показатели по стране и составляет приблизительно 60%. 58% заемщиков официально состоят в браке (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). При сравнении последних данных с аналогичной статистикой прошлого года становится ясно, что показатели изменились совсем незначительно. Об этом пишет gorod55.ru.
При этом свыше чем в два раза увеличились доходы покупателей недвижимости на вторичном рынке жилья — с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей в среднем по стране. В ЦФО медианный доход превзошел среднероссийский уровень, достигнув 243 тысяч рублей, а в СКФО данное значение равняется только 90 тысячам рублей.
Обработанные статистические сведения показывают, что подавляющее число ипотечников, которые сделали выбор в пользу приобретения готового жилья, не имеют детей (80%), а доля многодетных семей крайне мала — чуть более 1%. Даже на Северном Кавказе, где широко распространена традиция многодетности, семей с тремя и более детьми среди ипотечников на вторичном рынке только 1,6%.
Чаще всего готовые квартиры в ипотеку приобретают в Центральном (25,7%) и Приволжском (24,5%) федеральных округах. Минимальное количество подобных сделок зафиксировано в ДФО и СКФО — около 5%. Эксперты считают, что это вызвано жесткими условиями «Дальневосточной ипотеки» в ДФО и спецификой предложения на рынка жилья в СКФО (местное население чаще выбирает загородную недвижимость, а не многоэтажное жилье).
Неизменным остается тот факт, что большая часть сделок на вторичном рынке жилья в РФ заключается в городах-миллионниках и крупных агломерациях — в Москве (5%), Подмосковье (7,7%), Татарстане (5,8%), Свердловской области (4,3%), Башкортостане (4,2%).