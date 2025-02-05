Екатеринбурженка отсудила у силовиков 250 тысяч рублей

Екатеринбурженка 5 лет подавала различного рода заявления в МВД. В общей сложности от ее руки было направлено около 60 обращений: от жалоб на соседей до кради жилплощади. Самым главным ее заявлением было обращение по поводу качества оказанной медицинской помощи сотрудниками больницы №14 ее матери, которая якобы умерла из-за этого. 14 раз следственный комитет отказывался открывать уголовное дело, однако, в конце концов суд частично удовлетворил требования жительницы Екатеринбурга.