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Posted 5 февраля, 11:39

Published 5 февраля, 11:39

Modified 5 февраля, 11:41

Updated 5 февраля, 11:41

В Екатеринбурге женщина написала 60 заявлений в МВД

Екатеринбурженка отсудила у силовиков 250 тысяч рублей

5 февраля 2025, 11:39
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге женщина написала 60 заявлений в МВД

В марте Верх-Исетский суд рассмотрит иск екатеринбурженки к Генпрокуратуре и областной прокуратуре, уже добившейся компенсаций в размере 150 и 100 тысяч рублей соответственно от МВД и Следственного комитета.

Екатеринбурженка 5 лет подавала различного рода заявления в МВД. В общей сложности от ее руки было направлено около 60 обращений: от жалоб на соседей до кради жилплощади. Самым главным ее заявлением было обращение по поводу качества оказанной медицинской помощи сотрудниками больницы №14 ее матери, которая якобы умерла из-за этого. 14 раз следственный комитет отказывался открывать уголовное дело, однако, в конце концов суд частично удовлетворил требования жительницы Екатеринбурга.

В этом году в марте женщина будет судиться с Генпрокуратурой и прокуратурой Свердловской области из-за утраты доверия и дискредитацией офицерского состава МВД всех уровней. Ранее местной жительнице удалось добиться 150 тысяч рублей от МВД, а также 100 тысяч рублей от СК, сообщает EAH.

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