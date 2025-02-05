tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 14:18

Published 5 февраля, 14:18

Modified 5 февраля, 14:20

Updated 5 февраля, 14:20

Еще один аварийный дом снесут в Нижнем Тагиле

Еще один аварийный дом снесут в Нижнем Тагиле

5 февраля 2025, 14:18
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле продолжается снос аварийного жилья. Сейчас подрядчики займутся домом на улице Хохрякова, 2А.

Согласно постановлению, в ближайшее время будет объявлена закупка по поиску подрядной организации, которая осуществит демонтаж и вывезет мусор, выяснила редакция TagilCity.ru.

Затем в администрацию направят акт, который подтвердит факт сноса, выполненные работы и то, что объект недвижимости больше не существует. А потом в реестр муниципального имущества внесут изменения.

Контролировать выполнение постановления поручено замглавы администрации по горхозяйству Егору Копысову.

Напомним, что в Нижнем Тагиле и пригороде планомерно избавляются от старых аварийных зданий. Например, в середине января 2025 года стало известно о сносе трех домов, непригодных к проживанию.

Большинство киосков Екатеринбурга снесут к 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
59 домов снесут на острове Волчихинского водохранилища ЕкатеринбургаАварийное здание снесут в деревне под Нижним ТагиломВ Свердловской области снесут памятник Ленину
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Аварийное жилье#Постановление#Дом#Снос#Демонтаж#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика