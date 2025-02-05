Еще один аварийный дом снесут в Нижнем Тагиле

Posted 5 февраля, 14:18
Published 5 февраля, 14:18
Modified 5 февраля, 14:20
Updated 5 февраля, 14:20
Согласно постановлению, в ближайшее время будет объявлена закупка по поиску подрядной организации, которая осуществит демонтаж и вывезет мусор, выяснила редакция TagilCity.ru.
Затем в администрацию направят акт, который подтвердит факт сноса, выполненные работы и то, что объект недвижимости больше не существует. А потом в реестр муниципального имущества внесут изменения.
Контролировать выполнение постановления поручено замглавы администрации по горхозяйству Егору Копысову.
Напомним, что в Нижнем Тагиле и пригороде планомерно избавляются от старых аварийных зданий. Например, в середине января 2025 года стало известно о сносе трех домов, непригодных к проживанию.