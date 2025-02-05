ЕВРАЗ НТМК оштрафован на 210 тысяч рублей за нарушение промышленной безопасности

Несмотря на то, что нарушения не привели к угрозам жизни и здоровью сотрудников, суд пришел к выводу, что наиболее подходящей санкцией будет денежный штраф, размер которого составил 210 тысяч рублей. Альтернативным наказанием мог стать временный запрет на деятельность, однако ввиду отсутствия серьезных последствий для работников, суд предпочел более мягкую меру воздействия.