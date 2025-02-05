ЕВРАЗ НТМК оштрафован на 210 тысяч рублей за нарушение промышленной безопасности

Posted 5 февраля, 14:56
Published 5 февраля, 14:56
Modified 5 февраля, 14:58
Updated 5 февраля, 14:58
ЕВРАЗ НТМК обвинялся в нарушениях требований промышленной безопасности на двух ключевых производственных площадках: участке улавливания химических продуктов коксовых батарей и в конвертерном цехе. Сотрудники Ростехнадзора обнаружили, что комбинат не выполнил ряд важных мер по обеспечению безопасности труда и производственного процесса.
К примеру, на складе сульфата не была произведена замена ветки вертикальной связи, а защитный бетонный слой балок перекрытия остался без восстановления. Кроме того, в аммиачно-сульфатном отделении также были зафиксированы значительные недостатки в области безопасной эксплуатации зданий и оборудования.
Представители защиты комбината признали наличие указанных недостатков, подчеркнув при этом, что некоторые из них уже устранены в процессе проведения проверки либо сразу после нее.
Несмотря на то, что нарушения не привели к угрозам жизни и здоровью сотрудников, суд пришел к выводу, что наиболее подходящей санкцией будет денежный штраф, размер которого составил 210 тысяч рублей. Альтернативным наказанием мог стать временный запрет на деятельность, однако ввиду отсутствия серьезных последствий для работников, суд предпочел более мягкую меру воздействия.
Согласно решению суда, штраф необходимо уплатить в течение 60 дней. В случае невыполнения данного обязательства, компании грозят дополнительные санкции.
Ранее Росприроднадзор выяснил, что ЕВРАЗ НТМК передает ложные данные о выбросах.