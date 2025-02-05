Фонд «Дети России» открыл прием заявок на Всероссийский форум талантов «ArtНавигатор»

Мероприятие уже по традиции проводится в два этапа. Первый — конкурсный. Второй — образовательно-просветительский. Победителей будут определять в четырех номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография и журналистика. Творческие работы необходимо предоставлять в электронном виде. Для картин — фотографии, для вокальных и хореографических номеров — записи выступлений, для журналистских материалов — тексты или ссылки на публикации. Форма подачи заявки размещена на сайте Благотворительного фонда «Дети России».