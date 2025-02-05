Фонд «Дети России» открыл прием заявок на Всероссийский форум талантов «ArtНавигатор»

Posted 5 февраля, 05:52
Published 5 февраля, 05:52
Modified 5 февраля, 05:54
Updated 5 февраля, 05:54
Мероприятие уже по традиции проводится в два этапа. Первый — конкурсный. Второй — образовательно-просветительский. Победителей будут определять в четырех номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография и журналистика. Творческие работы необходимо предоставлять в электронном виде. Для картин — фотографии, для вокальных и хореографических номеров — записи выступлений, для журналистских материалов — тексты или ссылки на публикации. Форма подачи заявки размещена на сайте Благотворительного фонда «Дети России».
После того как жюри выберет лучших, победители получат персональные приглашения на участие во второй части форума — двухдневную серию очных мастер-классов с известными творческими деятелями Российской Федерации. В рамках события для юных журналистов и художников будет задано две темы для творчества. Так, тема «В черно-белой кинохронике» посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне, а «Нас ожидают большие дела!» — предложение порассуждать о людях разных профессий.
Детство, юность — это такое время, когда мы отпускаем мечту и следуем за ней. Ставим высокие цели — найти лекарство от всех болезней, полететь в космос, стать звездой. Участники форума — профессиональные мечтатели. Они идут к большим победам, не боятся упорного труда и стремятся к знаниям. Таких ребят мы встречали в предыдущие годы и помогали им на этом пути. С нетерпением ждем нового творческого путешествия! — пояснила директор фонда Юлия Нутенко.
В прошлом году форум «ArtНавигатор» собрал 200 юных дарований из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга. Это погружение в творческую стихию и мастер-классы от ведущих деятелей искусства, культуры, публицистики России.
Для участия не требуется вступительного взноса или профессиональной подготовки. Дополнительная информация о форуме «ArtНавигатор» размещена в собственном телеграм-канале. Положение, условия участия и требования к работам — на сайте Фонда «Дети России».