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Posted 5 февраля, 07:08

Published 5 февраля, 07:08

Modified 5 февраля, 07:10

Updated 5 февраля, 07:10

Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова получила награду престижного конкурса

Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова получила награду престижного конкурса

5 февраля 2025, 07:08
Фото: Дарья Комарова.
Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова стала победителем премии Russian Photo Awards. Церемония награждения прошла 30 января в Санкт-Петербурге. Дарья стала победительницей в номинации «Женский портрет». Она представила на суд жюри работу под названием «Ренессанс».

Сама девушка считает, что достойно представила свой город, сообщила она «Областной газете». По ее словам, в Екатеринбурге одна из сильнейших в России фотографических школ. Дарья заявила, что рада высокой оценке ее работы.

Фото: Дарья Комарова

Сама премия Russian Photo Awards вручается уже семь лет. Она закрепила за собой статус одной из наиболее уважаемых наград. В 2024 году на конкурсе было представлено почти 12 тысяч работ в 30 номинациях.

Конкурс объединяет разные направления искусства фотографии, но особое внимание уделяется портретному жанру. Эта категория наиболее сложная, но в то же время, самая популярная.

Ранее в Нижнем Тагиле отметили пятилетие старта этапа всероссийских соревнований «Лед надежды нашей».

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