Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова получила награду престижного конкурса

Posted 5 февраля, 07:08
Published 5 февраля, 07:08
Modified 5 февраля, 07:10
Updated 5 февраля, 07:10
Сама девушка считает, что достойно представила свой город, сообщила она «Областной газете». По ее словам, в Екатеринбурге одна из сильнейших в России фотографических школ. Дарья заявила, что рада высокой оценке ее работы.
Сама премия Russian Photo Awards вручается уже семь лет. Она закрепила за собой статус одной из наиболее уважаемых наград. В 2024 году на конкурсе было представлено почти 12 тысяч работ в 30 номинациях.
Конкурс объединяет разные направления искусства фотографии, но особое внимание уделяется портретному жанру. Эта категория наиболее сложная, но в то же время, самая популярная.
Ранее в Нижнем Тагиле отметили пятилетие старта этапа всероссийских соревнований «Лед надежды нашей».