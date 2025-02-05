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Posted 5 февраля, 13:02

Published 5 февраля, 13:02

Modified 5 февраля, 13:04

Updated 5 февраля, 13:04

И горбуша, и лосось содержат огромное количество омега-3

Горбуша или семга: что полезнее — ответ шеф-повара Астафьева вас удивит

5 февраля 2025, 13:02
Фото: 1MI. И горбуша, и лосось содержат огромное количество омега-3
Рубрика
Еда и напитки
Горбуша и семга — это два вида красной рыбы, которые ценятся за свои полезные свойства. Горбуша стоит дешевле и гораздо доступнее, семга считается элитным сортом. Но, оказывается, цена не всегда гарантирует пользу.

Семга (атлантический лосось) — более жирная рыба. В 100 граммах содержится около 200-250 ккал, при этом на жиры приходится 13-15 г. Семга богата омега-3 жирными кислотами, которые полезны для работы сердечно-сосудистой системы, мозга и общего иммунитета. Однако из-за высокой жирности ее употребление нужно учитывать при контроле веса.

Горбуша менее калорийна, в среднем 140-150 ккал на 100 г. Содержание жира значительно меньше (5-7 г). Это делает горбушу лучшим выбором для тех, кто следит за калорийностью рациона или снижает вес.

Семга содержит больше калия, фосфора и магния, что хорошо для сердечно-сосудистой системы, костей и мышц. Горбуша также насыщена полезными веществами, включая кальций, фосфор и железо, но в меньшем количестве, чем семга. Однако горбуша обычно богаче йодом (важным для работы щитовидной железы).

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Одним словом, и у той, и у другой рыбы есть неоспоримые преимущества. Однако шеф-повар Глеб Астафьев считает, что людям, которые заботятся о своем здоровье, лучше сделать выбор в пользу горбуши.

Вся горбуша, которую мы едим, сто процентов дикая, а вот семга вся — выращенная в садках, — заявил эксперт в эфире программы на канале «Россия-1» «О самом главном».

Горбуша менее подвержена накоплению вредных веществ, таких как антибиотики или гормоны, которые могут использоваться при искусственном разведении рыбы. Семгу же продают искусственные рыбные хозяйства, где рыбу кормят специальными кормами. У такого метода могут быть недостатки, связанные с качеством мяса и возможным содержанием химических добавок и тяжелых металлов.

Ранее эксперты поделились рецептом вкусных бутербродов с красной рыбой, которые отлично подойдут для праздничного стола.

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