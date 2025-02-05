Горбуша или семга: что полезнее — ответ шеф-повара Астафьева вас удивит

Семга (атлантический лосось) — более жирная рыба. В 100 граммах содержится около 200-250 ккал, при этом на жиры приходится 13-15 г. Семга богата омега-3 жирными кислотами, которые полезны для работы сердечно-сосудистой системы, мозга и общего иммунитета. Однако из-за высокой жирности ее употребление нужно учитывать при контроле веса.