Гражданская оборона, ЖКХ, снос домов и жалобы на попрошаек: итоги дня в Тагиле

В Нижнем Тагиле на дорогах появились попрошайки. 4 февраля 2025 года мужчина ходил между машинами на перекрестке и чуть не попал под колеса, так как было скользко. Горожане считают, что такие люди представляют опасность и не должны находиться на проезжей части.