Гражданская оборона, ЖКХ, снос домов и жалобы на попрошаек: итоги дня в Тагиле

Posted 5 февраля, 17:11
Published 5 февраля, 17:11
Modified 5 февраля, 17:13
Updated 5 февраля, 17:13
В Нижнем Тагиле утвердили Положение о создании запасов для гражданской обороны. В список вошли продовольственные товары, лекарства и бытовые принадлежности. Среди продуктов указаны хлеб, мука, крупы, мясо, макароны, сахар, консервы, соль и чай. В случае ЧС жители Тагила также смогут воспользоваться топорами, керосиновыми лампами, фонарями и спальными мешками.
В Нижнем Тагиле тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года существенно подрастут. Стоимость услуг увеличится на 18,1%. Такое решение, как заявляют местные депутаты, неизбежно: надо чинить сети и обновлять инфраструктуру. В других населенных пунктах региона тарифы повысятся еще значительнее. Например, в Верхнем Тагиле — на 23%, а в Каменске-Уральском — на 22%.
В Нижнем Тагиле продолжается снос аварийных домов. Скоро подрядчики приступят к разбору дома на улице Хохрякова, 2А. После сноса составят акт о выполненных работах, и здание уберут из реестра муниципального имущества.
Ветераны Нижнего Тагила получили первые памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Награды лично вручил глава города Владислав Пинаев. В городе живут 10 участников и инвалидов ВОВ, троим из них уже передали медали и подарки.
В Нижнем Тагиле на дорогах появились попрошайки. 4 февраля 2025 года мужчина ходил между машинами на перекрестке и чуть не попал под колеса, так как было скользко. Горожане считают, что такие люди представляют опасность и не должны находиться на проезжей части.