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Posted 5 февраля, 17:11

Published 5 февраля, 17:11

Modified 5 февраля, 17:13

Updated 5 февраля, 17:13

Гражданская оборона, ЖКХ, снос домов и жалобы на попрошаек: итоги дня в Тагиле

Гражданская оборона, ЖКХ, снос домов и жалобы на попрошаек: итоги дня в Тагиле

5 февраля 2025, 17:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле собирают запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Коммунальные тарифы в городе существенно вырастут. Еще один аварийный дом отправится под снос. Ветераны получили памятные медали к юбилею Победы. Горожане рассказали о попрошайках, которые клянчат деньги прямо на дорогах. Итоги за 5 февраля.

В Нижнем Тагиле утвердили Положение о создании запасов для гражданской обороны. В список вошли продовольственные товары, лекарства и бытовые принадлежности. Среди продуктов указаны хлеб, мука, крупы, мясо, макароны, сахар, консервы, соль и чай. В случае ЧС жители Тагила также смогут воспользоваться топорами, керосиновыми лампами, фонарями и спальными мешками.

Хлеб, носилки и топоры: запасы для гражданской обороны соберут в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года существенно подрастут. Стоимость услуг увеличится на 18,1%. Такое решение, как заявляют местные депутаты, неизбежно: надо чинить сети и обновлять инфраструктуру. В других населенных пунктах региона тарифы повысятся еще значительнее. Например, в Верхнем Тагиле — на 23%, а в Каменске-Уральском — на 22%.

Стоимость коммунальных услуг в Нижнем Тагиле повысится на 18,1%
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В Нижнем Тагиле продолжается снос аварийных домов. Скоро подрядчики приступят к разбору дома на улице Хохрякова, 2А. После сноса составят акт о выполненных работах, и здание уберут из реестра муниципального имущества.

Еще один аварийный дом снесут в Нижнем Тагиле
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Ветераны Нижнего Тагила получили первые памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Награды лично вручил глава города Владислав Пинаев. В городе живут 10 участников и инвалидов ВОВ, троим из них уже передали медали и подарки.

Ветераны в Нижнем Тагиле получили медали в честь 80-летия победы в ВОВ
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В Нижнем Тагиле на дорогах появились попрошайки. 4 февраля 2025 года мужчина ходил между машинами на перекрестке и чуть не попал под колеса, так как было скользко. Горожане считают, что такие люди представляют опасность и не должны находиться на проезжей части.

Жители Нижнего Тагила жалуются на попрошаек на проезжей части
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