Хлеб, носилки и топоры: запасы для гражданской обороны соберут в Нижнем Тагиле

Posted 5 февраля, 12:13
Published 5 февраля, 12:13
Modified 5 февраля, 12:15
Updated 5 февраля, 12:15
Положение о запасах материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения тагильчан подписано главой города Владиславом Пинаевым. Собирать их будут организации для пострадавших при военных конфликтах или чрезвычайных ситуациях на территории города.
Запасы будут накапливаться в мирное время, заблаговременно, и храниться в надлежащих условиях согласно сроку годности в специальных помещениях. Финансирование планируется осуществлять согласно законодательству.
Среди продовольственных запасов в списке значатся, например, хлеб, мука, крупы и мясо, макароны и сахар, консервы, соль, чай. Помимо этого в запасах будут медицинские средства. Также в случае ЧС жители Нижнего Тагила смогут воспользоваться топорами, керосиновыми лампами, фонарями, спальными мешками, термосами, носилками и другими необходимыми предметами, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в Нижнем Тагиле постепенно ремонтируют и приводят в порядок бомбоубежища. Одно из укрытий находится в центре города на улице Газетной.