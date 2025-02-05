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Posted 5 февраля, 12:13

Published 5 февраля, 12:13

Modified 5 февраля, 12:15

Updated 5 февраля, 12:15

Хлеб, носилки и топоры: запасы для гражданской обороны соберут в Нижнем Тагиле

Хлеб, носилки и топоры: запасы для гражданской обороны соберут в Нижнем Тагиле

5 февраля 2025, 12:13
Фото: Изображение Midjourney.
Положение о создании и содержании запасов для гражданской обороны утверждено в Нижнем Тагиле. В списке значатся не только продукты, но и медицинские, и иные средства.

Положение о запасах материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения тагильчан подписано главой города Владиславом Пинаевым. Собирать их будут организации для пострадавших при военных конфликтах или чрезвычайных ситуациях на территории города.

Запасы будут накапливаться в мирное время, заблаговременно, и храниться в надлежащих условиях согласно сроку годности в специальных помещениях. Финансирование планируется осуществлять согласно законодательству.

Среди продовольственных запасов в списке значатся, например, хлеб, мука, крупы и мясо, макароны и сахар, консервы, соль, чай. Помимо этого в запасах будут медицинские средства. Также в случае ЧС жители Нижнего Тагила смогут воспользоваться топорами, керосиновыми лампами, фонарями, спальными мешками, термосами, носилками и другими необходимыми предметами, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в Нижнем Тагиле постепенно ремонтируют и приводят в порядок бомбоубежища. Одно из укрытий находится в центре города на улице Газетной.

Силы гражданской обороны появятся в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Постановление#Люди#Оборона#Екатеринбург#Безопаность#Запасы
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