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Posted 5 февраля, 16:25

Published 5 февраля, 16:25

Modified 5 февраля, 16:27

Updated 5 февраля, 16:27

Источник 360. rсо стороны стройки рядом с заводом «Салют» в Москве раздался взрыв

5 февраля 2025, 16:25
В районе завода «Салют» на проспекте Буденного в Москве прозвучал взрыв.

Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Звук взрыва услышал жилец расположенного рядом дома.

«Наблюдает с восьмого этажа квартиры, слышал взрыв», — отметил собеседник 360.ru.

На место прибыли спасатели и две кареты скорой помощи. По данным источника 360.ru, обстановка спокойная.

«Со слов охраны, хлопок произошел со стороны стройки», — рассказал он.

Ранее взрыв зафиксировали во время занятий в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова. В результате ЧП пострадали несколько студентов и преподаватель. Причиной взрыва стал газовый баллон. Прокуратура проверит обеспечение безопасности учащихся во время образовательного процесса и оценит обстоятельства ЧП.

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