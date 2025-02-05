Источник 360. rсо стороны стройки рядом с заводом «Салют» в Москве раздался взрыв

Ранее взрыв зафиксировали во время занятий в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова. В результате ЧП пострадали несколько студентов и преподаватель. Причиной взрыва стал газовый баллон. Прокуратура проверит обеспечение безопасности учащихся во время образовательного процесса и оценит обстоятельства ЧП.