Источник 360. rсо стороны стройки рядом с заводом «Салют» в Москве раздался взрыв

Posted 5 февраля, 16:25
Published 5 февраля, 16:25
Modified 5 февраля, 16:27
Updated 5 февраля, 16:27
Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Звук взрыва услышал жилец расположенного рядом дома.
«Наблюдает с восьмого этажа квартиры, слышал взрыв», — отметил собеседник 360.ru.
На место прибыли спасатели и две кареты скорой помощи. По данным источника 360.ru, обстановка спокойная.
«Со слов охраны, хлопок произошел со стороны стройки», — рассказал он.
Ранее взрыв зафиксировали во время занятий в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова. В результате ЧП пострадали несколько студентов и преподаватель. Причиной взрыва стал газовый баллон. Прокуратура проверит обеспечение безопасности учащихся во время образовательного процесса и оценит обстоятельства ЧП.