Как избавиться от сырости в квартире: 7 доступных методов для осушения воздуха

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Регулярное проветривание Улучшите вентиляцию Самодельные поглотители влаги Бюджетные осушители воздуха Устраните источники сырости Используйте обогреватель или вентилятор Профилактика сырости: как избежать повторения

Сырость в квартире — не просто дискомфорт, а серьезная проблема, ведущая к появлению плесени, порче мебели и риску для здоровья. Но не спешите тратить деньги на дорогие устройства! Рассказываем, как осушить воздух недорого и эффективно.