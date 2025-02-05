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Posted 5 февраля, 09:35

Published 5 февраля, 09:35

Modified 5 февраля, 09:37

Updated 5 февраля, 09:37

Как избавиться от сырости в квартире: 7 доступных методов для осушения воздуха

Как избавиться от сырости в квартире: 7 доступных методов для осушения воздуха

5 февраля 2025, 09:35
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Сырость в квартире — не просто дискомфорт, а серьезная проблема, ведущая к появлению плесени, порче мебели и риску для здоровья. Но не спешите тратить деньги на дорогие устройства! Рассказываем, как осушить воздух недорого и эффективно.

Регулярное проветривание

Проветривание — самый простой способ борьбы с сыростью. Открывайте окна минимум на 15–20 минут ежедневно, особенно после готовки, стирки или душа. Зимой не бойтесь кратковременного проветривания: холодный воздух содержит меньше влаги, что помогает снизить влажность в помещении. Используйте микропроветривание или установите клапаны на окна для постоянного притока свежего воздуха.

Избавиться от запаха затхлости можно народными методами. Например, с помощью ионизатора воздуха или подручных недорогих средств — содового или уксусного раствора, перекиси водорода, эфирных масел, советуют эксперты портала «Малоэтажная страна».

Улучшите вентиляцию

Забитые вентканалы — частая причина сырости. Проверьте тягу, поднеся к решетке зажженную спичку. Если пламя не отклоняется, прочистите каналы или обратитесь в управляющую компанию. Для усиления циркуляции воздуха в ванной и на кухне установите вытяжные вентиляторы.

Самодельные поглотители влаги

Используйте подручные средства:

  • Пищевая сода или соль. Расставьте емкости с этими веществами в сырых углах. Они впитают излишки влаги, а соду можно потом использовать для уборки.
  • Древесный уголь. Несколько брикетов в тканевых мешочках эффективно поглощают сырость и нейтрализуют запахи.
  • Комнатные растения-осушители. Некоторые растения не только украшают интерьер, но и уменьшают влажность: это спатифиллум, («Женское счастье»), хлорофитум, герань. Поливайте их умеренно, чтобы не усилить сырость.
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Бюджетные осушители воздуха

Если народные методы не помогают, купите недорогой бытовой осушитель (от 2000 руб.) или сделайте его сами. Например, наполните пластиковую бутылку солью, проделайте отверстия в верхней части и поставьте в проблемную зону.

Либо используйте силикагель (продается в зоомагазинах) в тканевых мешочках — эти шарики, которые часто можно увидеть в коробках с новой обувью, осушают влажное помещение за очень короткое время.

Устраните источники сырости

Часто проблема кроется в скрытых протечках труб, трещинах в стенах или плохой гидроизоляции окон. Проверьте сантехнику, заделайте швы герметиком, а на откосы нанесите водоотталкивающую пропитку.

Кроме того, нужно провести внутренний ремонт. Вот такой порядок действий предлагают эксперты «Малоэтажной страны»:

  • Удалить сырые и плесневелые обои.
  • Очистить поверхность от грибка, обработать медным купоросом или другим антисептиком.
  • Просушить помещение в течение нескольких дней с помощью обогревателя.
  • Обработать стены грунтовкой, а потом оштукатурить их или обшить гипсокартоном.
  • Выполните финишную отделку стенных поверхностей — поклейте обои, покрасьте.
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Используйте обогреватель или вентилятор

Влажный воздух после душа или готовки? Включите вентилятор на 30 минут или обогреватель (масляный или инфракрасный). Это ускорит испарение влаги. Главное — не переусердствуйте, чтобы не пересушить воздух.

По мнению строителей, особое внимание при повышенной влажности в доме нужно уделить кухне. Если установить здесь хорошую вытяжку, то проблема может решиться сама собой.

Рекуператор необходимо размещать в самой высокой точке стены. Тогда будет создаваться достаточная по силе тяга, а влажный воздух сможет беспрепятственно выходить наружу. Также важно, чтобы все отверстия на вытяжном устройстве закрывались решетками, — посоветовали эксперты.

Профилактика сырости: как избежать повторения

Сушите белье на балконе или используйте стиральную машину с функцией сушки. Накрывайте кастрюли крышками во время готовки. Также можно установить датчик влажности (гигрометр) для контроля (норма — 40–60%).

Бороться с сыростью в квартире можно без больших вложений: проветривание, народные методы и своевременный ремонт творят чудеса. Не игнорируйте проблему: в меру сухой воздух — залог здоровья и уюта в доме!

Ранее эксперты дали советы, как добиться свежести в квартире с помощью лаврового листа и горячей батареи.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Квартира#Плесень#Обогреватель#Вентиляция#Дом и сад#КЦ#Комнатные растения#Сырость#Народные методы#Осушение воздуха#Профилактика сырости
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