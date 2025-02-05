Как избавиться от сырости в квартире: 7 доступных методов для осушения воздуха

Posted 5 февраля, 09:35
Published 5 февраля, 09:35
Modified 5 февраля, 09:37
Updated 5 февраля, 09:37
Проветривание — самый простой способ борьбы с сыростью. Открывайте окна минимум на 15–20 минут ежедневно, особенно после готовки, стирки или душа. Зимой не бойтесь кратковременного проветривания: холодный воздух содержит меньше влаги, что помогает снизить влажность в помещении. Используйте микропроветривание или установите клапаны на окна для постоянного притока свежего воздуха.
Избавиться от запаха затхлости можно народными методами. Например, с помощью ионизатора воздуха или подручных недорогих средств — содового или уксусного раствора, перекиси водорода, эфирных масел, советуют эксперты портала «Малоэтажная страна».
Забитые вентканалы — частая причина сырости. Проверьте тягу, поднеся к решетке зажженную спичку. Если пламя не отклоняется, прочистите каналы или обратитесь в управляющую компанию. Для усиления циркуляции воздуха в ванной и на кухне установите вытяжные вентиляторы.
Используйте подручные средства:
Если народные методы не помогают, купите недорогой бытовой осушитель (от 2000 руб.) или сделайте его сами. Например, наполните пластиковую бутылку солью, проделайте отверстия в верхней части и поставьте в проблемную зону.
Либо используйте силикагель (продается в зоомагазинах) в тканевых мешочках — эти шарики, которые часто можно увидеть в коробках с новой обувью, осушают влажное помещение за очень короткое время.
Часто проблема кроется в скрытых протечках труб, трещинах в стенах или плохой гидроизоляции окон. Проверьте сантехнику, заделайте швы герметиком, а на откосы нанесите водоотталкивающую пропитку.
Кроме того, нужно провести внутренний ремонт. Вот такой порядок действий предлагают эксперты «Малоэтажной страны»:
Влажный воздух после душа или готовки? Включите вентилятор на 30 минут или обогреватель (масляный или инфракрасный). Это ускорит испарение влаги. Главное — не переусердствуйте, чтобы не пересушить воздух.
По мнению строителей, особое внимание при повышенной влажности в доме нужно уделить кухне. Если установить здесь хорошую вытяжку, то проблема может решиться сама собой.
Рекуператор необходимо размещать в самой высокой точке стены. Тогда будет создаваться достаточная по силе тяга, а влажный воздух сможет беспрепятственно выходить наружу. Также важно, чтобы все отверстия на вытяжном устройстве закрывались решетками, — посоветовали эксперты.
Сушите белье на балконе или используйте стиральную машину с функцией сушки. Накрывайте кастрюли крышками во время готовки. Также можно установить датчик влажности (гигрометр) для контроля (норма — 40–60%).
Бороться с сыростью в квартире можно без больших вложений: проветривание, народные методы и своевременный ремонт творят чудеса. Не игнорируйте проблему: в меру сухой воздух — залог здоровья и уюта в доме!
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