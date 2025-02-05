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Posted 5 февраля, 08:36

Published 5 февраля, 08:36

Modified 5 февраля, 08:38

Updated 5 февраля, 08:38

Микрокредитная организация в Заречном оштрафована на 50 тысяч рублей за 156 звонков

Микрокредитная организация в Заречном оштрафована на 50 тысяч рублей за 156 звонков

5 февраля 2025, 08:36
Фото: Изображение Midjourney.
Жительницу Заречного атаковала микрокредитная организация навязчивыми звонками в течение двух месяцев.

Некоторое время назад женщина оформила займ в компании. Затем у нее возникла задолженность, и ей стали поступать многочисленные звонки, рассказали в пресс-службе региональных ГУФССП.

Приставы провели проверку и назначили компании штраф, сумма которого составила 50 тысяч рублей. Вскоре он был полностью погашен.

Напомним, предпринимательница в Нижнем Тагиле нелегально выдавала займы в комиссионном магазине. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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