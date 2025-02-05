Микрокредитная организация в Заречном оштрафована на 50 тысяч рублей за 156 звонков

Posted 5 февраля, 08:36
Published 5 февраля, 08:36
Modified 5 февраля, 08:38
Updated 5 февраля, 08:38
Некоторое время назад женщина оформила займ в компании. Затем у нее возникла задолженность, и ей стали поступать многочисленные звонки, рассказали в пресс-службе региональных ГУФССП.
Приставы провели проверку и назначили компании штраф, сумма которого составила 50 тысяч рублей. Вскоре он был полностью погашен.
Напомним, предпринимательница в Нижнем Тагиле нелегально выдавала займы в комиссионном магазине. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.