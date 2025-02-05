Морозы до -24 градусов придут в Свердловскую область

Posted 5 февраля, 04:27
Published 5 февраля, 04:27
Modified 5 февраля, 04:29
Updated 5 февраля, 04:29
В остальном по области ожидается потепление до -3…-8 градусов, а в некоторых местах до -13.
6 февраля в ночное время температура воздуха составит от -9 до -14. Местами в северной части региона столбики термометра достигнут отметки в -19 градусов. Днем также потеплеет до -3…-8 градусов. Ветер в этот день ожидается слабый и неустойчивый.
7 февраля погода будет облачная, но без осадков. В ночное время возможно похолодание до -24 градусов. Днем значительно потеплеет до -3…-8 градусов.
Ранее стало известно, что январь 2025 года стал самым теплым за 18 лет.