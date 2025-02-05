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Posted 5 февраля, 04:27

Published 5 февраля, 04:27

Modified 5 февраля, 04:29

Updated 5 февраля, 04:29

Морозы до -24 градусов придут в Свердловскую область

Морозы до -24 градусов придут в Свердловскую область

5 февраля 2025, 04:27
Фото: 1MI.
5 февраля в Свердловской области в дневное время местами может похолодать до -24 градусов. В частности, такой прогноз Уралгидрометцентр дает для гор и низин.

В остальном по области ожидается потепление до -3…-8 градусов, а в некоторых местах до -13.

6 февраля в ночное время температура воздуха составит от -9 до -14. Местами в северной части региона столбики термометра достигнут отметки в -19 градусов. Днем также потеплеет до -3…-8 градусов. Ветер в этот день ожидается слабый и неустойчивый.

7 февраля погода будет облачная, но без осадков. В ночное время возможно похолодание до -24 градусов. Днем значительно потеплеет до -3…-8 градусов.

Ранее стало известно, что январь 2025 года стал самым теплым за 18 лет.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Ветер#Прогноз#Мороз#Природа#Екатеринбург#Синоптик
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