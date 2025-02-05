Мошенники довели жительницу Свердловской области до сердечного приступа

По данным полиции Заречного, пенсионерке позвонили лжесотрудники «Госуслуг» и «Росфинмониторинга». Они заявили, что в банке, где у женщины открыт счет, случилась утечка данных и теперь средства на вкладе находятся в опасности. Соответственно, чтобы обезопасить свои средства, их нужно снять и отправить на хранение в другое место.