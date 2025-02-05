Мошенники довели жительницу Свердловской области до сердечного приступа

Posted 5 февраля, 04:19
Published 5 февраля, 04:19
Modified 5 февраля, 04:21
Updated 5 февраля, 04:21
По данным полиции Заречного, пенсионерке позвонили лжесотрудники «Госуслуг» и «Росфинмониторинга». Они заявили, что в банке, где у женщины открыт счет, случилась утечка данных и теперь средства на вкладе находятся в опасности. Соответственно, чтобы обезопасить свои средства, их нужно снять и отправить на хранение в другое место.
Пенсионерка поверила мошенникам и выполнила все их указания. Однако когда женщина заказала выписку с банковского счета, то поняла, что ее обманули. Из-за этого у нее случился сердечный приступ.
На данный момент полицией проводится расследование.
Ранее в Нижнем Тагиле был задержан подросток, который подрабатывал у мошенников курьером. Он забирал деньги у жертв и переводил на банковские счета.