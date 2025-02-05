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Posted 5 февраля, 04:19

Published 5 февраля, 04:19

Modified 5 февраля, 04:21

Updated 5 февраля, 04:21

Жительница Свердловской области попала в больницу после общения с мошенниками

Мошенники довели жительницу Свердловской области до сердечного приступа

5 февраля 2025, 04:19
Фото: Изображение Midjourney.

Жительница Свердловской области попала в больницу после общения с мошенниками

В Заречном Свердловской области 65-летняя женщина оказалась в больнице после общения с мошенниками. Они выманили у пожилой свердловчанки 735 тысяч рублей. Из-за этого у нее случился сердечный приступ.

По данным полиции Заречного, пенсионерке позвонили лжесотрудники «Госуслуг» и «Росфинмониторинга». Они заявили, что в банке, где у женщины открыт счет, случилась утечка данных и теперь средства на вкладе находятся в опасности. Соответственно, чтобы обезопасить свои средства, их нужно снять и отправить на хранение в другое место.

Пенсионерка поверила мошенникам и выполнила все их указания. Однако когда женщина заказала выписку с банковского счета, то поняла, что ее обманули. Из-за этого у нее случился сердечный приступ.

На данный момент полицией проводится расследование.

Ранее в Нижнем Тагиле был задержан подросток, который подрабатывал у мошенников курьером. Он забирал деньги у жертв и переводил на банковские счета.

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