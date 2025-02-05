Мошенники в Свердловской области стали использовать образы карт своих жертв

Затем, когда приложение установится, потерпевших просят поднести к дисплею карточку и набрать код от банка якобы для того, чтобы авторизоваться. Таким способом киберпреступники создают электронный образ карточек и с их помощью снимают деньги в банкоматах, в которых есть бесконтактная технология.