Мошенники в Свердловской области стали использовать образы карт своих жертв

Posted 5 февраля, 12:20
Published 5 февраля, 12:20
Modified 5 февраля, 12:22
Updated 5 февраля, 12:22
Так, злоумышленники звонят и убеждают человека в том, что кто-то пытается забрать со счета его деньги. Чтобы их спасти, нужно поставить приложение ЦБ. Пока идет установка, аферисты не разрешают им пользоваться, рассказали в пресс-службе региональной полиции.
Затем, когда приложение установится, потерпевших просят поднести к дисплею карточку и набрать код от банка якобы для того, чтобы авторизоваться. Таким способом киберпреступники создают электронный образ карточек и с их помощью снимают деньги в банкоматах, в которых есть бесконтактная технология.
Напомним, в Заречном мошенники похитили у пожилой женщины более 700 тысяч рублей, из-за чего ей стало плохо и она попала в больницу.