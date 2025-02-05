tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 12:20

Published 5 февраля, 12:20

Modified 5 февраля, 12:22

Updated 5 февраля, 12:22

Мошенники в Свердловской области стали использовать образы карт своих жертв

Мошенники в Свердловской области стали использовать образы карт своих жертв

5 февраля 2025, 12:20
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области мошенники используют виртуальные образы банковских карточек людей, чтобы забирать у них деньги.

Так, злоумышленники звонят и убеждают человека в том, что кто-то пытается забрать со счета его деньги. Чтобы их спасти, нужно поставить приложение ЦБ. Пока идет установка, аферисты не разрешают им пользоваться, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Затем, когда приложение установится, потерпевших просят поднести к дисплею карточку и набрать код от банка якобы для того, чтобы авторизоваться. Таким способом киберпреступники создают электронный образ карточек и с их помощью снимают деньги в банкоматах, в которых есть бесконтактная технология.

Напомним, в Заречном мошенники похитили у пожилой женщины более 700 тысяч рублей, из-за чего ей стало плохо и она попала в больницу.

Подросток в Нижнем Тагиле подрабатывал курьером у мошенников
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Каменска-Уральского хотел инвестировать и отдал мошенникам более 1 млн рублейРентгенолаборант из Екатеринбурга лишился жилья из-за мошенниковЖенщина в Екатеринбурге перевела «брокерам» более 7 млн
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Криминал#Обман#ЧП#Мошенники#18+#Екатеринбург#Инцидент#Банковские карты#Схема
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика