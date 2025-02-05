Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна на автомобиль

Posted 5 февраля, 03:56
Published 5 февраля, 03:56
Modified 5 февраля, 03:58
Updated 5 февраля, 03:58
По словам местных жителей, во время падения мужчины был слышен хлопок, который их напугал. Предположительно, он упал с 19 этажа, пишет Е1.
В результате падения екатеринбуржец погиб. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Причина происшествия в настоящий момент неизвестна.
Напомним, в Екатеринбурге выпала из окна многоэтажки 21-летняя девушка, в результате чего она скончалась.