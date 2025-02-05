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Posted 5 февраля, 03:56

Published 5 февраля, 03:56

Modified 5 февраля, 03:58

Updated 5 февраля, 03:58

Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна на автомобиль

Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна на автомобиль

5 февраля 2025, 03:56
Фото: Е1.
В Екатеринбурге местный житель выпал из окна и рухнул на внедорожник TANK. Происшествие случилось на улице Трактористов.

По словам местных жителей, во время падения мужчины был слышен хлопок, который их напугал. Предположительно, он упал с 19 этажа, пишет Е1.

В результате падения екатеринбуржец погиб. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Причина происшествия в настоящий момент неизвестна.

Напомним, в Екатеринбурге выпала из окна многоэтажки 21-летняя девушка, в результате чего она скончалась.

Школьник выпал из окна в Екатеринбурге и скончался
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