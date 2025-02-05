tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 15:41

Published 5 февраля, 15:41

Modified 5 февраля, 15:43

Updated 5 февраля, 15:43

Мужчина в шапке, но без трусов бегал по Екатеринбургу

Мужчина в шапке, но без трусов бегал по Екатеринбургу

5 февраля 2025, 15:41
Фото: telegram-канал «Zloy_ekb».
5 февраля в Екатеринбурге средь белого дня по улице бегала голый мужчина. Из одежды на нем была только шапка.

В Екатеринбурге 5 февраля произошло необычное событие в Пионерском районе. На улице Советской был замечен мужчина средних лет, который бежал в обнаженном виде. Из предметов одежды на нем была лишь синяя шапка. Он быстро бежал по улице, не обращая внимания на прохожих, среди которых были родители с детьми, студенты и другие горожане, сообщает «Инцидент Екатеринбург».

Как сообщают местные жители, ранее в Екатеринбурге уже был подобный инцидент, когда обнаженный мужчина часто бегал по улицам столицы Среднего Урала.

Бегал раньше один голый по Екатеринбургу, известный был мужчина. Умер в 60 лет. Конец истории, — пишет житель Екатеринбурга Николай.
Голый мужчина на улице перепугал жителей Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Смертельная находка в лесу: в Екатеринбурге найден труп голой женщиныОчередной эксгибиционист: в Екатеринбурге неадекват разгуливал около УрФУГолый житель Екатеринбурга бегал по улице под дождем
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Голый#18+#Екатеринбург#Инцидент#Голый мужчина#Местные жители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика