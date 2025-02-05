Мужчина в шапке, но без трусов бегал по Екатеринбургу

Posted 5 февраля, 15:41
Published 5 февраля, 15:41
Modified 5 февраля, 15:43
Updated 5 февраля, 15:43
В Екатеринбурге 5 февраля произошло необычное событие в Пионерском районе. На улице Советской был замечен мужчина средних лет, который бежал в обнаженном виде. Из предметов одежды на нем была лишь синяя шапка. Он быстро бежал по улице, не обращая внимания на прохожих, среди которых были родители с детьми, студенты и другие горожане, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Как сообщают местные жители, ранее в Екатеринбурге уже был подобный инцидент, когда обнаженный мужчина часто бегал по улицам столицы Среднего Урала.
Бегал раньше один голый по Екатеринбургу, известный был мужчина. Умер в 60 лет. Конец истории, — пишет житель Екатеринбурга Николай.