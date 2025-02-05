Мужчина в шапке, но без трусов бегал по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 5 февраля произошло необычное событие в Пионерском районе. На улице Советской был замечен мужчина средних лет, который бежал в обнаженном виде. Из предметов одежды на нем была лишь синяя шапка. Он быстро бежал по улице, не обращая внимания на прохожих, среди которых были родители с детьми, студенты и другие горожане, сообщает «Инцидент Екатеринбург».