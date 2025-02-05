Оплата частями в онлайн-магазинах — воспользоваться или не стоит

Сразу отметим, что услугу по оплате товара частями предлагает не сам онлайн-магазин, а его партнерский сервис, работающий по системе BNPL (это аббревиатура от слогана buy now pay later, то есть «купи сейчас, плати потом»). Принцип ее работы в том, что покупателю дается возможность выложить за покупку не сразу всю сумму, а платить равными долями (сплитами) без переплат на протяжении определенного периода — по графику. Что, надо сказать, весьма удобно, когда приобретаешь дорогостоящую вещь, но не можешь «потянуть» всю сумму сразу. При этом не нужно влезать в кредит или в рассрочку.