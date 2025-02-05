Оплата частями в онлайн-магазинах — воспользоваться или не стоит

Posted 5 февраля, 10:36
Published 5 февраля, 10:36
Modified 5 февраля, 10:38
Updated 5 февраля, 10:38
Сразу отметим, что услугу по оплате товара частями предлагает не сам онлайн-магазин, а его партнерский сервис, работающий по системе BNPL (это аббревиатура от слогана buy now pay later, то есть «купи сейчас, плати потом»). Принцип ее работы в том, что покупателю дается возможность выложить за покупку не сразу всю сумму, а платить равными долями (сплитами) без переплат на протяжении определенного периода — по графику. Что, надо сказать, весьма удобно, когда приобретаешь дорогостоящую вещь, но не можешь «потянуть» всю сумму сразу. При этом не нужно влезать в кредит или в рассрочку.
Оплата частями доступна на финальном этапе покупки товара, при выборе способа платежа. В перечне будет присутствовать название того или иного сплит-сервиса: «Сплит» от Яндекса, «Долями» от «Т-банка», «Частями», от «Совкомбанка», «Подели» от «Альфа-банка» и т. д. Иногда магазин сотрудничает с несколькими сервисами, тогда потребитель может выбрать вариант, наиболее подходящий ему по условиям.
Если покупатель выбирает оплату частями через сервис, тот предоставляет ему форму, которую обязательно нужно заполнить. В ней необходимо указать минимум персональной информации:
Сумма покупки не должна превышать установленный сервисом лимит (как правило, 30 тысяч в одном магазине) и обычно делится на 4 равные части. Первая списывается с карты сразу при покупке, остальные три потребитель обязуется оплатить по предоставленному графику. Интервал между платежами составляет две недели. Итого срок выплат — шесть недель. При соблюдении этого графика никаких переплат не возникнет. Погасить всю сумму покупки можно и досрочно, если есть такая возможность.
Кстати! При оплате частями также возможен и возврат покупки. В этом случае сплит-сервис вернет первый взнос на ту же карту, которую вы указали при оформлении.
Этот вопрос потребители задают довольно часто, пытаясь понять, не кроется ли здесь какой-либо подвох. На самом деле комиссия за услугу есть, но платит ее, как правило, магазин, поскольку, проявляя такую лояльность к потребителям, он надеется на увеличение их количества и рост объема продаж.
«Также заработок подобных платформ может поступать через сопряженные механизмы, — говорит FinTech&DeFi предприниматель, эксперт по финансовой логистике и трансграничным расчетам Александр Вайс. — Прежде всего это штрафы клиентам за невыполнение первоначальных условий, а именно за несвоевременные выплаты или платежи в неполном размере. Как правило, это 5-7% от суммы задолженности. Поэтому очень важно пополнять карту, с которой совершается списание — недостаток средств может повлечь взыскание. Еще один источник дохода — дополняющие услуги. Часто клиент не хочет платить штрафы, желает изменить условия выплат, платформа готова предложить продление рассрочки или изменение срока платежей, но за определенную плату. Например, „Яндекс Сплит“ предлагает для рассрочки не только короткий беспроцентный период, но и более длительный уже с комиссией. Аналогичным образом поступают и другие сервисы».
Как это ни грустно, но может. Причем, дело не в высокой закредитованности покупателя. Сплит-сервисы не обращаются в Бюро кредитных историй (БКИ), как это делают банки при запросе кредита или рассрочки. У них существуют свои внутренние алгоритмы одобрения клиентов. В черный список могут попасть только что зарегистрированные покупатели, те, кто ранее недобросовестно платил и допускал просрочки, кто имеет сразу несколько активных заказов и пр.
Популярность BNPL-сервисов приводит к расширению этого вида услуг на рынке. Однако среди честных операторов могут появиться и мошенники. Поэтому, выбирая сервис по оплате частями, надо быть осторожными и доверять только проверенным операторам, которые обеспечивают безопасность финансов. Как правило, они на слуху и преимущественно связаны с крупными банковскими учреждениями и ИТ-компаниями: «Т-Банк», «Яндекс», «Альфа-банк» и пр.
Кстати! На сегодняшний день большинство приобретений по системе сплит совершается в сегменте бытовой техники и электроники (58%), затем идет мебель (24%), детские товары (20%), одежда и обувь (17%), строительство и ремонт (15%). Но возможности BNPL расширяются, все чаще частями можно оплатить обучение, услуги салонов красоты, страховку и пр. В обычных магазинах тоже стали внедрять сплит-оплату — об этом, как правило, пишут на ценниках и в кассовой зоне.
«Оплата частями удобна при хорошей финансовой грамотности, когда человек заранее рассчитывает, сможет ли он вовремя выплатить все платежи, — говорит Александр Вайс. — Минусами является фиксированность платежей, если человек заранее захочет выплатить долги, то сервис предложит сделать это за дополнительную плату. Плюсами кредитных карт является гибкость в использовании: человек может взять деньги в долг в удобное время и выплатить задолженность также в любое время. Минусом являются высокие проценты — в случае несоблюдения сроков проценты по кредитам выше, чем в сервисах оплаты по частям. Таким образом, при выборе способа рассрочки нужно подстраиваться под личные условия: если важна гибкость, и объемы заработных средств нестабильны — лучше выбрать кредитку. Если можете заранее рассчитать ежемесячный доход, чтобы вовремя выплачивать долг — подойдут сервисы оплаты по частям».
К несомненным преимуществам этой услуги нужно отнести:
Что касается минусов сплит-сервисов, то они, как правило, незначительны.