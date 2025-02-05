Погибшая под Тюменью семья будет похоронена в Ирбите

Posted 5 февраля, 04:50
Published 5 февраля, 04:50
Modified 5 февраля, 04:52
Updated 5 февраля, 04:52
По словам брата погибшей Сергея, его сестра, муж и их дочери в день аварии ехали от бабушки. Она как раз проживает в Ирбите. Мужчина считает, что ДТП случилось из-за того, что на дороге было очень скользко, сообщает 72.ру.
Мужчина рассказал, что мама стала звонить дочери, чтобы узнать, как они добрались до дома. Позднее, вероятно, трубку взяли полицейские и рассказали о случившемся. Брат сразу выехал на место аварии. Он отметил, что дорога была скользкой. Он предположил, что машину повело в сторону резко и в бок автомобиля был удар.
Погибшая девушка, по словам ее брата, планировала выйти на работу в детский сад. Она находилась в декрете. Ее супруг занимался натяжными потолками, а старшие дочери учились в школе.
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