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Posted 5 февраля, 15:52

Published 5 февраля, 15:52

Modified 5 февраля, 15:54

Updated 5 февраля, 15:54

В Алапаевске ищут 31-летнего мужчину с леопардом на груди

Полиция Алапаевска ищет пропавшего в новый год 31-летнего мужчину со значком леопарда

5 февраля 2025, 15:52
Фото: Изображение Midjourney.

В Алапаевске ищут 31-летнего мужчину с леопардом на груди

В Алапаевске правоохранители уже месяц ищут исчезнувшего 2 января местного жителя.

В Алапаевске полиция ищет 31-летнего Александра Тупицина, который исчез 2 января. Его мать обратилась в правоохранительные органы 7 января. Сейчас идут проверки, опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер. Есть предположение, что он может находиться в Екатеринбурге, сообщили правоохранители.

Фото: полиция Алапаевска

Приметы пропавшего: худощавый, среднего роста (175 см), лицо овальное, коротко острижен, темные волосы. Был одет в зеленую куртку с капюшоном, болотные спортивные штаны, темно-синие кроссовки с белой подошвой и черную шапку. На одежде справа значок в виде леопарда.

Знающих о его местонахождении просят звонить в полицию Алапаевска: 8(34346) 3-42-25 или 102.

Ранее стало известно, что подросток из Нижнего Тагила, совершивший суицид, за сутки до этого сбежал из дома.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Алапаевск#Полиция#Приметы#Пропал человек#Поиски#Екатеринбург
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