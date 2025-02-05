Полиция Алапаевска ищет пропавшего в новый год 31-летнего мужчину со значком леопарда

В Алапаевске полиция ищет 31-летнего Александра Тупицина, который исчез 2 января. Его мать обратилась в правоохранительные органы 7 января. Сейчас идут проверки, опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер. Есть предположение, что он может находиться в Екатеринбурге, сообщили правоохранители.