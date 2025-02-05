Полиция Алапаевска ищет пропавшего в новый год 31-летнего мужчину со значком леопарда

Posted 5 февраля, 15:52
Published 5 февраля, 15:52
Modified 5 февраля, 15:54
Updated 5 февраля, 15:54
В Алапаевске полиция ищет 31-летнего Александра Тупицина, который исчез 2 января. Его мать обратилась в правоохранительные органы 7 января. Сейчас идут проверки, опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер. Есть предположение, что он может находиться в Екатеринбурге, сообщили правоохранители.
Приметы пропавшего: худощавый, среднего роста (175 см), лицо овальное, коротко острижен, темные волосы. Был одет в зеленую куртку с капюшоном, болотные спортивные штаны, темно-синие кроссовки с белой подошвой и черную шапку. На одежде справа значок в виде леопарда.
Знающих о его местонахождении просят звонить в полицию Алапаевска: 8(34346) 3-42-25 или 102.
Ранее стало известно, что подросток из Нижнего Тагила, совершивший суицид, за сутки до этого сбежал из дома.