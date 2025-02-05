Повышенную пенсию получат даже работающие пенсионеры Свердловской области

Важно отметить, что данная индексация коснется не только тех пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность, но и тех, кто продолжает трудиться, а таких около 240 тысяч человек. В прошлом году такие изменения распространялись лишь на неработающих граждан, однако в этом году работающие пенсионеры тоже смогут рассчитывать на прибавку.