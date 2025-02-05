Повышенную пенсию получат даже работающие пенсионеры Свердловской области

Posted 5 февраля, 11:55
Published 5 февраля, 11:55
Modified 5 февраля, 11:57
Updated 5 февраля, 11:57
С февраля текущего года жители Свердловской области, достигшие пенсионного возраста, смогут рассчитывать на повышенные выплаты. С 1 января текущего года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%. Однако, как сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по региону, дополнительно к этому будет произведено увеличение выплат еще на 2,2%, что в общей сложности составит 9,5% по сравнению с декабрем прошлого года. Это повышение учитывает рост потребительских цен, сообщает «КП-Екатеринбург».
Важно отметить, что данная индексация коснется не только тех пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность, но и тех, кто продолжает трудиться, а таких около 240 тысяч человек. В прошлом году такие изменения распространялись лишь на неработающих граждан, однако в этом году работающие пенсионеры тоже смогут рассчитывать на прибавку.