Про гортензии и петунии все забыли: эксперты назвали лучший цветок для вашего сада

Posted 5 февраля, 14:38
Published 5 февраля, 14:38
Modified 5 февраля, 14:40
Updated 5 февраля, 14:40
Если вам нужен цветок, который будет радовать глаз, обоняние и даже поможет в уходе за садом, то даже не думайте и выбирайте лаванду. В чем же ее преимущества?
Что еще радует, так это то, что лаванда привлекает полезных насекомых, таких как пчелы, которые помогают в опылении других растений вашего сада.
|Характеристика
|Лаванда
|Петунии
|Другие садовые цветы
|Требовательность к почве
|Низкая
|Средняя
|Зависит от вида
|Затраты на уход
|Почти нулевые
|Требует полива и удобрений
|Часто высокие
|Аромат
|Сильный и природный
|Слабый
|Разный
|Декоративность
|Элегантна круглый год
|Только в период цветения
|Зависит от сорта
|Стойкость к засухе
|Высокая
|Низкая
|Средняя
Лаванда выигрывает как минимум по трем важным параметрам: универсальность, простота ухода и долговечность. Этот цветок выглядит очень стильно и отлично смотрится в любой обстановке, будь то деревенский сад или современный участок. Ее мягкий фиолетовый цвет легко сочетается с другими растениями, а тонкий аромат добавляет вашему саду нотку средиземноморской романтики.
Лавандовые растения обычно переносят тень в течение нескольких часов в день, но требуют хорошего дренажа, поэтому идеальным вариантом будет супесь или более легкая почва, — говорит сотрудник крупного лавандового питомника Downderry-nursery в Великобритании Саймон Чарльзворт.
А вот на холодных и заболоченных почвах лаванда не приживется, предупреждают цветоводы. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то выбирайте место на пригорке и добавьте при посадке песок, чтобы улучшить дренаж.
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