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Posted 5 февраля, 14:38

Published 5 февраля, 14:38

Modified 5 февраля, 14:40

Updated 5 февраля, 14:40

Лаванда весьма неприхотлива в уходе и способна стать настоящим украшением вашего сада

Про гортензии и петунии все забыли: эксперты назвали лучший цветок для вашего сада

5 февраля 2025, 14:38
Фото: Изображение Midjourney. Лаванда весьма неприхотлива в уходе и способна стать настоящим украшением вашего сада
Рубрика
Дом и сад
Лаванда — это универсальный солдат в мире цветов. Она сочетает в себе красоту, пользу и неприхотливый характер, что делает ее идеальным выбором для вашего сада.

Если вам нужен цветок, который будет радовать глаз, обоняние и даже поможет в уходе за садом, то даже не думайте и выбирайте лаванду. В чем же ее преимущества?

Полезные качества лаванды

  • Аромат и польза: Лаванда наполняет ваш сад богатым ароматом, который не только радует, но и отпугивает насекомых-вредителей.
  • Неприхотливость: Она растет на бедных почвах, требует минимум полива и устойчива к засухе.
  • Долговечность: При правильной посадке и уходе куст лаванды может радовать глаз десятилетиями.

Что еще радует, так это то, что лаванда привлекает полезных насекомых, таких как пчелы, которые помогают в опылении других растений вашего сада.

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Чем лаванда лучше петуний и других садовых цветов

Характеристика Лаванда Петунии Другие садовые цветы
Требовательность к почве Низкая Средняя Зависит от вида
Затраты на уход Почти нулевые Требует полива и удобрений Часто высокие
Аромат Сильный и природный Слабый Разный
Декоративность Элегантна круглый год Только в период цветения Зависит от сорта
Стойкость к засухе Высокая Низкая Средняя

Лаванда выигрывает как минимум по трем важным параметрам: универсальность, простота ухода и долговечность. Этот цветок выглядит очень стильно и отлично смотрится в любой обстановке, будь то деревенский сад или современный участок. Ее мягкий фиолетовый цвет легко сочетается с другими растениями, а тонкий аромат добавляет вашему саду нотку средиземноморской романтики.

Где посадить лаванду

Лавандовые растения обычно переносят тень в течение нескольких часов в день, но требуют хорошего дренажа, поэтому идеальным вариантом будет супесь или более легкая почва, — говорит сотрудник крупного лавандового питомника Downderry-nursery в Великобритании Саймон Чарльзворт.

А вот на холодных и заболоченных почвах лаванда не приживется, предупреждают цветоводы. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то выбирайте место на пригорке и добавьте при посадке песок, чтобы улучшить дренаж.

Ранее эксперты назвали 5 причин, по которым нужно посадить на даче «Банановые ноги».

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Сад#Растения#Дом и сад#КЦ#Садоводство#Лаванда#Цветок
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