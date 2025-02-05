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Posted 5 февраля, 11:40

Published 5 февраля, 11:40

Modified 5 февраля, 11:42

Updated 5 февраля, 11:42

Ролик про тигра в питерской квартире был снят в Свердловской области

Ролик про тигра в питерской квартире был снят в Свердловской области

5 февраля 2025, 11:40
Фото: Изображение Midjourney.
Видео с тигром, снятое в питерской квартире, оказалось на самом деле сделанным совсем в другом месте.

На ролике, распространившемся в интернете, дикое животное живет в питерской квартире. Однако, специалисты Росприроднадзора выяснили, что запись сделана в центре спасения животных «Альфа», который находится в Свердловской области.

Автор ролика пояснил, что это десятимесячный тигр Принц, попавший в центр из нижегородского зоопарка. Сейчас он живет в большом вольере вместе с другими животными. Центр имеет разрешительную документацию на содержание животных, сообщил Росприроднадзор.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Животные#Природа#Тигр#Екатеринбург#Инцидент
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