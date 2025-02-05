Ролик про тигра в питерской квартире был снят в Свердловской области

Автор ролика пояснил, что это десятимесячный тигр Принц, попавший в центр из нижегородского зоопарка. Сейчас он живет в большом вольере вместе с другими животными. Центр имеет разрешительную документацию на содержание животных, сообщил Росприроднадзор.