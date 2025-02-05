Ролик про тигра в питерской квартире был снят в Свердловской области

Posted 5 февраля, 11:40
Published 5 февраля, 11:40
Modified 5 февраля, 11:42
Updated 5 февраля, 11:42
На ролике, распространившемся в интернете, дикое животное живет в питерской квартире. Однако, специалисты Росприроднадзора выяснили, что запись сделана в центре спасения животных «Альфа», который находится в Свердловской области.
Автор ролика пояснил, что это десятимесячный тигр Принц, попавший в центр из нижегородского зоопарка. Сейчас он живет в большом вольере вместе с другими животными. Центр имеет разрешительную документацию на содержание животных, сообщил Росприроднадзор.
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