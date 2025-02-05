Секрет идеальных блинов к Масленице: тают во рту, а вкус как в детстве

Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Затем добавьте 1/3 молока и просейте муку. Перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Остальное молоко вливайте постепенно, постоянно перемешивая. В финале добавьте растительное масло. Тесто должно получиться по консистенции чуть гуще, чем молоко.