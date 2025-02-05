Секрет идеальных блинов к Масленице: тают во рту, а вкус как в детстве

Posted 5 февраля, 15:59
Published 5 февраля, 15:59
Modified 5 февраля, 16:01
Updated 5 февраля, 16:01
На Масленицу принято печь блины в течение целой недели. Можно, конечно, использовать сложные рецепты, которые отнимут уйму времени, а можно воспользоваться самым простым и понятным — как в детстве. Главное — немного терпения и правильные пропорции.
Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Затем добавьте 1/3 молока и просейте муку. Перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Остальное молоко вливайте постепенно, постоянно перемешивая. В финале добавьте растительное масло. Тесто должно получиться по консистенции чуть гуще, чем молоко.
Сковороду смажьте каплей масла и как следует нагрейте — масло должно шипеть.
Хорошая сковорода важна так же, как качественные продукты. Будто финальный аккорд, она может превратить блюдо в нечто запоминающееся или свести на нет все усилия. Для жарки блинов лучше брать посуду с толстым дном и низкими бортами, — дает совет портал «Едим дома».
Влейте половину половника теста и распределите по всей поверхности сковороды. Жарьте примерно по минуте с каждой стороны до золотистого цвета.
Если молока под рукой нет, не страшно: вода подойдет для более легких и воздушных блинов, а блины на кефире получатся мягкими и с легкой кислинкой.
Чтобы блины не рвались, тесто должно быть правильной консистенции — жидким, как сливки.
Тесту нужен отдых в любом случае. Все дело в клейковине, так как ей требуется время, чтобы хорошо разойтись. За 15–20 минут в массе начнет работать особая группа белков, которая сделает тесто еще эластичнее. Поэтому не спешите сразу жарить блины, — пишет портал «Едим дома».
Если блины прилипают к сковороде, то причина может быть в том, что она плохо разогрета. Убедите, что сковорода хорошо накалена, а перед первым блином используй немного масла.
Не бойтесь экспериментировать с начинками — добавь мед, сгущенку, ягоды или мясную начинку. Приятного аппетита и веселой Масленицы!
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