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Posted 5 февраля, 15:59

Published 5 февраля, 15:59

Modified 5 февраля, 16:01

Updated 5 февраля, 16:01

На Масленичной неделе принято печь блины каждый день

Секрет идеальных блинов к Масленице: тают во рту, а вкус как в детстве

5 февраля 2025, 15:59
Фото: Изображение Midjourney. На Масленичной неделе принято печь блины каждый день
Рубрика
Еда и напитки
Разве можно представить себе Масленицу без ароматных, золотистых и тающих во рту блинов? Делимся с вами самым простым рецептом, справиться с которым сможет даже начинающий кулинар.

На Масленицу принято печь блины в течение целой недели. Можно, конечно, использовать сложные рецепты, которые отнимут уйму времени, а можно воспользоваться самым простым и понятным — как в детстве. Главное — немного терпения и правильные пропорции.

Ингредиенты:

  • 500 мл молока (теплого, но не горячего);
  • 2 яйца;
  • 1 стакан муки;
  • 1 щепотка соли;
  • 1 ст. ложка сахара;
  • 2 ст. ложки растительного масла.
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Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Затем добавьте 1/3 молока и просейте муку. Перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Остальное молоко вливайте постепенно, постоянно перемешивая. В финале добавьте растительное масло. Тесто должно получиться по консистенции чуть гуще, чем молоко.

Сковороду смажьте каплей масла и как следует нагрейте — масло должно шипеть.

Хорошая сковорода важна так же, как качественные продукты. Будто финальный аккорд, она может превратить блюдо в нечто запоминающееся или свести на нет все усилия. Для жарки блинов лучше брать посуду с толстым дном и низкими бортами, — дает совет портал «Едим дома».

Влейте половину половника теста и распределите по всей поверхности сковороды. Жарьте примерно по минуте с каждой стороны до золотистого цвета.

Блины на Масленицу всегда получаются особенно вкусными!
Блины на Масленицу всегда получаются особенно вкусными!. Фото: 1MI

Если молока под рукой нет, не страшно: вода подойдет для более легких и воздушных блинов, а блины на кефире получатся мягкими и с легкой кислинкой.

Чтобы блины не рвались, тесто должно быть правильной консистенции — жидким, как сливки.

Тесту нужен отдых в любом случае. Все дело в клейковине, так как ей требуется время, чтобы хорошо разойтись. За 15–20 минут в массе начнет работать особая группа белков, которая сделает тесто еще эластичнее. Поэтому не спешите сразу жарить блины, — пишет портал «Едим дома».

Если блины прилипают к сковороде, то причина может быть в том, что она плохо разогрета. Убедите, что сковорода хорошо накалена, а перед первым блином используй немного масла.

Не бойтесь экспериментировать с начинками — добавь мед, сгущенку, ягоды или мясную начинку. Приятного аппетита и веселой Масленицы!

Ранее стало известно, как на вкус блинов может повлиять сковорода из алюминия, меди и стали.

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