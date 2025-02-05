Семиклассника в Екатеринбурге после ранения ножом отправили на домашнее обучение

Сообщается, что пострадавший школьник нарисовал в тетради одноклассника свастику*. Тот оскорбительно отозвался о его матери, а мальчик в ответ его ударил. Тогда ученик достал из кармана нож и ударил сверстника, пишет «КП-Екатеринбург».