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Posted 5 февраля, 10:57

Published 5 февраля, 10:57

Modified 5 февраля, 10:59

Updated 5 февраля, 10:59

Семиклассника в Екатеринбурге после ранения ножом отправили на домашнее обучение

Семиклассника в Екатеринбурге после ранения ножом отправили на домашнее обучение

5 февраля 2025, 10:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 13-летний подросток, пострадавший из-за нападения одноклассника, будет находиться на домашнем обучении.

Сообщается, что пострадавший школьник нарисовал в тетради одноклассника свастику*. Тот оскорбительно отозвался о его матери, а мальчик в ответ его ударил. Тогда ученик достал из кармана нож и ударил сверстника, пишет «КП-Екатеринбург».

После этого происшествия нападавшего подростка избили ученики 9 и 10 классов. Известно, что ребята, между которыми произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, дружат семьями и знакомы не один год.

Напомним, ЧП произошло в гимназии №205. Раненого школьника увезли в больницу. Врачи после осмотра отпустили его домой. В СК, прокуратуре и полиции проводится проверка.

*Признана экстремистской символикой и запрещена в РФ.

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