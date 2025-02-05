Семиклассника в Екатеринбурге после ранения ножом отправили на домашнее обучение

Posted 5 февраля, 10:57
Published 5 февраля, 10:57
Modified 5 февраля, 10:59
Updated 5 февраля, 10:59
Сообщается, что пострадавший школьник нарисовал в тетради одноклассника свастику*. Тот оскорбительно отозвался о его матери, а мальчик в ответ его ударил. Тогда ученик достал из кармана нож и ударил сверстника, пишет «КП-Екатеринбург».
После этого происшествия нападавшего подростка избили ученики 9 и 10 классов. Известно, что ребята, между которыми произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, дружат семьями и знакомы не один год.
Напомним, ЧП произошло в гимназии №205. Раненого школьника увезли в больницу. Врачи после осмотра отпустили его домой. В СК, прокуратуре и полиции проводится проверка.
*Признана экстремистской символикой и запрещена в РФ.