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Posted 5 февраля, 13:03

Published 5 февраля, 13:03

Modified 5 февраля, 13:05

Updated 5 февраля, 13:05

Школьники из Нижнего Тагила попали на юбилейную смену «Артека»

Школьники из Нижнего Тагила попали на юбилейную смену «Артека»

5 февраля 2025, 13:03
Фото: Управление образования Нижнего Тагила.
Школьники из Нижнего Тагила успешно прошли конкурсный отбор и стали участниками юбилейной зимней смены в «Артеке». Детский лагерь празднует 100-летие в этом году.

В знаменитом лагере для детей «Артек», расположенном на юге Крыма, началась первая смена зимы этого года. Эта смена отличается тем, что является юбилейной, международный детский центр отмечает 100 лет с момента открытия.

Среди 60 свердловчан, пяти школьникам из Нижнего Тагила посчастливилось попасть на юбилейную смену. Это ученики школы №69 — Алена Шишлянникова с Кириллом Котляровым, Елизавета Кравченко из Политехнической гимназии, школьник из Лицея — Максим Дуплин, а также Алексей Зубиков, обучающийся в 18 гимназии.

Чтобы стать участниками смены, ученики успешно прошли конкурсный отбор. Путешествие в «Артек» стало для них наградой за успехи в олимпиадах, спорте, творчестве и волонтерской деятельности, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Первый раз я просто решил попробовать загрузить грамоты по разным направлениям, ну и подал на смену. Я очень сильно удивился, когда прошёл, ведь это же «Артек», — рассказывает Алексей Зубиков из гимназии №19.
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