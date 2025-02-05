Школьники из Нижнего Тагила попали на юбилейную смену «Артека»

Posted 5 февраля, 13:03
Published 5 февраля, 13:03
Modified 5 февраля, 13:05
Updated 5 февраля, 13:05
В знаменитом лагере для детей «Артек», расположенном на юге Крыма, началась первая смена зимы этого года. Эта смена отличается тем, что является юбилейной, международный детский центр отмечает 100 лет с момента открытия.
Среди 60 свердловчан, пяти школьникам из Нижнего Тагила посчастливилось попасть на юбилейную смену. Это ученики школы №69 — Алена Шишлянникова с Кириллом Котляровым, Елизавета Кравченко из Политехнической гимназии, школьник из Лицея — Максим Дуплин, а также Алексей Зубиков, обучающийся в 18 гимназии.
Чтобы стать участниками смены, ученики успешно прошли конкурсный отбор. Путешествие в «Артек» стало для них наградой за успехи в олимпиадах, спорте, творчестве и волонтерской деятельности, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.
Первый раз я просто решил попробовать загрузить грамоты по разным направлениям, ну и подал на смену. Я очень сильно удивился, когда прошёл, ведь это же «Артек», — рассказывает Алексей Зубиков из гимназии №19.