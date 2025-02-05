СМИ: Россия пока не получила образцы элементов, найденных в самолёте AZAL

Россия пока не получила образцов посторонних элементов, которые были найдены в корпусе разбившегося у Актау самолёта, для проведения их экспертизы. Об этом сообщил RT источник в российских авиационных кругах.

Как подчеркнул источник, утверждения ряда зарубежных СМИ об идентификации этих элементов как поражающих элементов ракеты ЗРК «Панцирь» «нуждаются как минимум в дополнительном изучении и экспертизе». Об этом пишет RT. В отчёте правительственной комиссии Казахстана при этом нет их соответствующей идентификации, но содержится необходимость дополнительного изучения их происхождения, отметил собеседник.