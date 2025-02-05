СМИ: Россия пока не получила образцы элементов, найденных в самолёте AZAL

Posted 5 февраля, 08:11
Published 5 февраля, 08:11
Modified 5 февраля, 08:13
Updated 5 февраля, 08:13
Как подчеркнул источник, утверждения ряда зарубежных СМИ об идентификации этих элементов как поражающих элементов ракеты ЗРК «Панцирь» «нуждаются как минимум в дополнительном изучении и экспертизе». Об этом пишет RT.
В отчёте правительственной комиссии Казахстана при этом нет их соответствующей идентификации, но содержится необходимость дополнительного изучения их происхождения, отметил собеседник.