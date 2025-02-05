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Posted 5 февраля, 08:11

Published 5 февраля, 08:11

Modified 5 февраля, 08:13

Updated 5 февраля, 08:13

СМИ: Россия пока не получила образцы элементов, найденных в самолёте AZAL

5 февраля 2025, 08:11
Россия пока не получила образцов посторонних элементов, которые были найдены в корпусе разбившегося у Актау самолёта, для проведения их экспертизы. Об этом сообщил RT источник в российских авиационных кругах.

Как подчеркнул источник, утверждения ряда зарубежных СМИ об идентификации этих элементов как поражающих элементов ракеты ЗРК «Панцирь» «нуждаются как минимум в дополнительном изучении и экспертизе». Об этом пишет RT.

В отчёте правительственной комиссии Казахстана при этом нет их соответствующей идентификации, но содержится необходимость дополнительного изучения их происхождения, отметил собеседник.

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