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Posted 5 февраля, 13:08

Published 5 февраля, 13:08

Modified 5 февраля, 13:10

Updated 5 февраля, 13:10

10 суток за демонстрацию полового органа получил мужчина из Нижнего Тагила

Снимал трусы, домогался: эксгибиционист из Тагила получил 10 суток ареста

5 февраля 2025, 13:08
Фото: 1MI.

10 суток за демонстрацию полового органа получил мужчина из Нижнего Тагила

10 суток административного ареста получил житель Нижнего Тагила за то, что в подъезде дома снимал трусы и демонстрировал половые органы потерпевшей.

Заседание состоялось 23 января 2025 года в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила. Согласно материалам дела, в конце декабря 2024 года в одном из подъездов дома на улице Булата Окуджавы обвиняемый демонстрировал гениталии женщине против ее воли. Это является нарушением общественного порядка и неуважением к обществу.

Мужчина схватил женщину за руку у лифта и стал показывать свои половые органы, высказывать желание вступить с ней в половой контакт, после чего она выбежала на улицу и вызвала полицию. Он тоже вышел на улицу и снова высказывал свое желание о сексе, — сказано в документации.

Эксгибиционист признал свою вину, сославшись на то, что он был пьян и ничего не помнит. Так как ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, ему было назначено наказание в виде 10 суток ареста, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина мастурбировал в парке Победы на ГГМ.

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