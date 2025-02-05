Снимал трусы, домогался: эксгибиционист из Тагила получил 10 суток ареста

Эксгибиционист признал свою вину, сославшись на то, что он был пьян и ничего не помнит. Так как ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, ему было назначено наказание в виде 10 суток ареста, выяснила редакция TagilCity.ru.