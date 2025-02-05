Снимал трусы, домогался: эксгибиционист из Тагила получил 10 суток ареста

Posted 5 февраля, 13:08
Published 5 февраля, 13:08
Modified 5 февраля, 13:10
Updated 5 февраля, 13:10
Заседание состоялось 23 января 2025 года в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила. Согласно материалам дела, в конце декабря 2024 года в одном из подъездов дома на улице Булата Окуджавы обвиняемый демонстрировал гениталии женщине против ее воли. Это является нарушением общественного порядка и неуважением к обществу.
Мужчина схватил женщину за руку у лифта и стал показывать свои половые органы, высказывать желание вступить с ней в половой контакт, после чего она выбежала на улицу и вызвала полицию. Он тоже вышел на улицу и снова высказывал свое желание о сексе, — сказано в документации.
Эксгибиционист признал свою вину, сославшись на то, что он был пьян и ничего не помнит. Так как ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, ему было назначено наказание в виде 10 суток ареста, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее в Нижнем Тагиле мужчина мастурбировал в парке Победы на ГГМ.