Соберете тонну картофеля, если устраните 5 ошибок при посадке — все дело в мелочах

Рубрика Дом и сад

Высадка без подготовки грунта Использование здорового на вид, но зараженного посадочного материала Загущенная посадка картофеля Неправильная глубина посадки Игнорирование севооборота

Каждый дачник хочет вырастить качественный и вкусный урожай, но некоторые ошибки на старте могут свести все усилия на нет. Неверное расположение грядок или плохой выбор участка — частые проблемы, которые мешают получить максимальный урожай.