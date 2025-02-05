Соберете тонну картофеля, если устраните 5 ошибок при посадке — все дело в мелочах

Posted 5 февраля, 11:46
Published 5 февраля, 11:46
Modified 5 февраля, 11:49
Updated 5 февраля, 11:49
Не зря говорят: «От мелочей зависит успех». Неправильный подход к посадке картофеля может «подложить свинью» вашему урожаю. Вот основные промахи.:
Как говорится, куда семечко упадет, так и вырастет. Если земля не рыхлая, с достаточным количеством питательных веществ, картофель вряд ли вырастет крупным и вкусным. Осенью забыли перекопать — весной ждите дополнительных хлопот.
Идеально для выращивания картофеля подходят песчаные и суперпесчаные грунты.
Почва должна обеспечивать хорошее развитие полезных растению микроорганизмов: как грибов-симбионтов, добывающих для древесных растений дополнительную воду и питание, так и почвенных бактерий, разлагающих органическое вещество до доступных и необходимых растению веществ, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Калашников.
Больные клубни — это приглашение для вредителей. Даже если картофель выглядит крепким, но выращивался в неблагоприятных условиях, он может заразить землю.
Не жалейте места: картофель любит «передышки» между кустами. Если высаживать слишком плотно, клубни будут мелкими, а то и вовсе не завяжутся.
Сажать слишком глубоко — значит заставить картофель «задохнуться». Поверхностный способ также губителен — клубни могут позеленеть. .
Кто не меняет «расстановку сил» на огороде, тот кормит вредителей. Картофель нельзя сажать на одном месте несколько лет подряд. Иначе грунт устанет, а болезни — расплодятся.
Нарушение севооборота сильно истощает почву, и если вы будете выращивать из года в год на участке культуры одного семейства, в почве накопятся возбудители заболеваний и личинки вредителей, поражающие растения именно этого семейства. В результате вы будете получать плохой урожай нездоровых плодов, — такое мнение приводит портал floristics.info.
Итак, ухаживайте за картошкой, как за старым другом, и щедрый урожай не заставит себя ждать!
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