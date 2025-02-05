Стоимость коммунальных услуг в Нижнем Тагиле подорожает на 18,1%

В Нижнем Тагиле рост стоимости платежей за коммунальные услуги составит более чем на 18%. Утвержденная цифра, по словам депутатов городской Думы, обусловлена рядом факторов. Так, согласно указу, мотиваторами стали не только рост цен на природные ресурсы, стоимость энергоносителей, необходимость ремонта сетей и индексация зарплат, но и внедрение концессионного договора в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем ГВС, а также инвестпрограммы АО «Регионгаз-инвест», АО «ЕВРАЗ НТМК» в сфере теплоснабжения. Размер и темпы изменения тарифов соответствуют постановлениям РЭК по Свердловской области.