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Posted 5 февраля, 13:23

Published 5 февраля, 13:23

Modified 5 февраля, 13:25

Updated 5 февраля, 13:25

В Нижнем Тагиле стоимость коммуналки увеличится на 18,1%

Стоимость коммунальных услуг в Нижнем Тагиле подорожает на 18,1%

5 февраля 2025, 13:23
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле стоимость коммуналки увеличится на 18,1%

Указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе утвердили уровень индексации стоимости коммунальных услуг с 1 июля 2025 года. Процент увеличения суммы платежей рассматривался отдельно для каждого муниципалитета. Лидером по надбавке стал Верхний Тагил — 23%.

В Нижнем Тагиле рост стоимости платежей за коммунальные услуги составит более чем на 18%. Утвержденная цифра, по словам депутатов городской Думы, обусловлена рядом факторов. Так, согласно указу, мотиваторами стали не только рост цен на природные ресурсы, стоимость энергоносителей, необходимость ремонта сетей и индексация зарплат, но и внедрение концессионного договора в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем ГВС, а также инвестпрограммы АО «Регионгаз-инвест», АО «ЕВРАЗ НТМК» в сфере теплоснабжения. Размер и темпы изменения тарифов соответствуют постановлениям РЭК по Свердловской области.

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Однако среди жителей 89 населенных пунктов региона тагильчанам, можно сказать, повезло. Их платежки вырастут меньше, чем, например, в Артинском МО, МО Богданович и Каменске-Уральском. Здесь горожанам придется раскошелиться сразу на 22%. Затем идут МО Нижняя Салда — 20,8%, МО Красноуральск — 20, 20% и МО Первоуральск — 20%. При этом в Екатеринбурге увеличение составит всего 13,2%, что является минимальной цифрой по Среднему Уралу в целом.

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