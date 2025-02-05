Стоимость коммунальных услуг в Нижнем Тагиле подорожает на 18,1%

Posted 5 февраля, 13:23
Published 5 февраля, 13:23
Modified 5 февраля, 13:25
Updated 5 февраля, 13:25
В Нижнем Тагиле рост стоимости платежей за коммунальные услуги составит более чем на 18%. Утвержденная цифра, по словам депутатов городской Думы, обусловлена рядом факторов. Так, согласно указу, мотиваторами стали не только рост цен на природные ресурсы, стоимость энергоносителей, необходимость ремонта сетей и индексация зарплат, но и внедрение концессионного договора в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем ГВС, а также инвестпрограммы АО «Регионгаз-инвест», АО «ЕВРАЗ НТМК» в сфере теплоснабжения. Размер и темпы изменения тарифов соответствуют постановлениям РЭК по Свердловской области.
Однако среди жителей 89 населенных пунктов региона тагильчанам, можно сказать, повезло. Их платежки вырастут меньше, чем, например, в Артинском МО, МО Богданович и Каменске-Уральском. Здесь горожанам придется раскошелиться сразу на 22%. Затем идут МО Нижняя Салда — 20,8%, МО Красноуральск — 20, 20% и МО Первоуральск — 20%. При этом в Екатеринбурге увеличение составит всего 13,2%, что является минимальной цифрой по Среднему Уралу в целом.