tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 07:50

Published 5 февраля, 07:50

Modified 5 февраля, 07:52

Updated 5 февраля, 07:52

Суд Екатеринбурга вынес решение по делу о гибели строителей в «Московском квартале»

Суд Екатеринбурга вынес решение по делу о гибели строителей в «Московском квартале»

5 февраля 2025, 07:50
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге руководитель фирмы «Флайт» Максим Цивилев признан виновным в смерти двух своих сотрудников.

Трагедия произошла весной 2022 года. Два мужчины выполняли строительные работы на большой высоте в люльке. Страховки у них не было. В какой-то момент трос люльки оборвался и оба рабочих погибли, упав с высоты с незакрепленной подъемной платформы.

Суд назначил Цивилеву 3 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы и лишением права на 2 года работать на руководящих должностях в сфере строительства. Апелляционный суд оставил приговор без изменений и обязал Цивилева оплатить моральный ущерб потерпевшим по 1 млн рублей, сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, рабочего завалило обломками металла на предприятии в Краснотурьинске.

Рабочего лесопилки в Свердловской области не стало после крупного пожара
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Суд#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика