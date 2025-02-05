Суд Екатеринбурга вынес решение по делу о гибели строителей в «Московском квартале»

Posted 5 февраля, 07:50
Published 5 февраля, 07:50
Modified 5 февраля, 07:52
Updated 5 февраля, 07:52
Трагедия произошла весной 2022 года. Два мужчины выполняли строительные работы на большой высоте в люльке. Страховки у них не было. В какой-то момент трос люльки оборвался и оба рабочих погибли, упав с высоты с незакрепленной подъемной платформы.
Суд назначил Цивилеву 3 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы и лишением права на 2 года работать на руководящих должностях в сфере строительства. Апелляционный суд оставил приговор без изменений и обязал Цивилева оплатить моральный ущерб потерпевшим по 1 млн рублей, сообщает пресс-служба облсуда.
Напомним, рабочего завалило обломками металла на предприятии в Краснотурьинске.