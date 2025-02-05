Свердловчанин нашел в лесу метеорит и хочет получить за него миллион

С целью проверки на подлинность, молодой человек обратился в Горный институт. Там ему предложили отдать находку на исследование. Свердловчанин отказался. Камень он отнес к своим знакомым. Они разбираются в камнях и сообщили, что это настоящий метеорит и выдали документ. Теперь мужчина ищет покупателей.