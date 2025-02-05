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Posted 5 февраля, 06:43

Published 5 февраля, 06:43

Modified 5 февраля, 06:45

Updated 5 февраля, 06:45

Свердловчанин нашел в лесу метеорит и хочет получить за него миллион

Свердловчанин нашел в лесу метеорит и хочет получить за него миллион

5 февраля 2025, 06:43
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Свердловской области нашел метеорит. Мужчина рассчитывает получить за него 1 млн рублей.

Молодой человек, уроженец Березовского, имеет хобби ходить с металлоискателем к заброшенным домам и в лес в поисках уникальных находок. На одной из таких прогулок он нашел внеземного происхождения камень.

С целью проверки на подлинность, молодой человек обратился в Горный институт. Там ему предложили отдать находку на исследование. Свердловчанин отказался. Камень он отнес к своим знакомым. Они разбираются в камнях и сообщили, что это настоящий метеорит и выдали документ. Теперь мужчина ищет покупателей.

Кроме того, он продает еще одну находку, ложку времен Екатерины, пишет Ural Mash.

Напомним, в центре Екатеринбурга найдены старинные оружие и деньги.

В Екатеринбурге молодой человек нашел мужскую сумку, полную денег
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#Екатерина Смирнова#Общество#Находка#Природа#Метеорит#Екатеринбург
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