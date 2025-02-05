Свердловчанин нашел в лесу метеорит и хочет получить за него миллион

Posted 5 февраля, 06:43
Published 5 февраля, 06:43
Modified 5 февраля, 06:45
Updated 5 февраля, 06:45
Молодой человек, уроженец Березовского, имеет хобби ходить с металлоискателем к заброшенным домам и в лес в поисках уникальных находок. На одной из таких прогулок он нашел внеземного происхождения камень.
С целью проверки на подлинность, молодой человек обратился в Горный институт. Там ему предложили отдать находку на исследование. Свердловчанин отказался. Камень он отнес к своим знакомым. Они разбираются в камнях и сообщили, что это настоящий метеорит и выдали документ. Теперь мужчина ищет покупателей.
Кроме того, он продает еще одну находку, ложку времен Екатерины, пишет Ural Mash.
Напомним, в центре Екатеринбурга найдены старинные оружие и деньги.